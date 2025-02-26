Balıkesir'de Hijyenik Toplu Taşıma Hizmetleri Artık Daha Güvende - Son Dakika
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Yerel

Balıkesir'de Hijyenik Toplu Taşıma Hizmetleri Artık Daha Güvende

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarını düzenli olarak dezenfekte ederek halk sağlığını koruma çalışmalarını sürdürüyor. 266 hat ve 35 bin yolcunun kullandığı araçlarda hijyen standartları en üst seviyede tutuluyor.

26.02.2025 19:43
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Büyükşehir'den hijyenik ortamda toplu taşıma hizmeti

Temiz ve sağlıklı ulaşım için tüm araçlar ilaçlandı

BALIKESİR - Halk sağlığını gözeten, temiz ve çevreci çalışmalarla Balıkesir'i dünya kentleriyle yarışır hale getirmeyi hedefleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde BTT A.Ş. bünyesindeki toplu taşıma araçları rutin temizliğin yanı sıra ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.

Balıkesir'de yaşayan vatandaşların sağlığını gözeten Büyükşehir Belediyesi, salgın hastalık riskine karşı toplu taşıma araçlarında düzenli dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını gerçekleştiriyor. Temiz ve sağlıklı bir ulaşım hizmeti için 266 hat ve bin 551 seferle günlük ortalama 35 bin yolcunun kullandığı toplu taşıma araçlarında hijyen standartları en üst seviyede tutuluyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. bünyesindeki araçlarda rutin temizliğe ilaveten yapılan ilaçlama çalışmalarıyla toplu taşıma araçları her türlü virüs ve bakteri ve viral yolla bulaşan organizmalara karşı dezenfekte edildi. Ulaşımda belediye otobüslerini kullanan vatandaşlar, araçların her daim temiz olduğunu söyleyerek özellikle ilaçlama çalışmaları nedeniyle otobüslerden gönül rahatlığıyla yararlandıklarını dile getirdi.

"Otobüsler gayet temiz"

Öğrenci olduğunu ve okula her gün otobüslerle ulaşım sağladığını söyleyen Elanur Yılmaz, "Otobüsler gayet temiz. Bizim sağlığımızı düşünerek böyle ilaçlamalar yapılması bizim için çok önemli. Ahmet Başkanımıza teşekkür ederiz" diyerek otobüslerin temiz ve hijyenik olmasından memnun olduğunu dile getirdi.

"Şoförlerin bizimle iletişiminden çok memnunum"

Balıkesir Üniversitesi'nde eğitim gördüğünü söyleyen Gözde Sever, "Öncelikle çok teşekkür ederiz bizim sağlığımızı düşündüğünüz için. Hijyen konusunda da bence tam olması gerektiği gibi ve şoförlerin de bizimle olan iletişiminden çok memnunum. Yani üniversite öğrencisi olarak burada mutluyum" dedi.

"Sağlığımızı düşündüğü için Ahmet Başkanımıza teşekkür ediyorum"

Ulaşım araçlarının temizliğinden çok memnun olduğunu dile getiren Muammer Koç, "Valla ben şimdi arabaya biniyorum, iniyorum hep temiz. Otobüslere dezenfekte filan yapılıyor da köyümüze gelip gidiyoruz çok memnunuz yani. Gerçekten çok memnunuz" şeklinde konuştu.

Belediye otobüslerinin her zaman temiz ve hijyenik olduğunu belirten Merve Yücel, "Ulaşımda otobüsü kullanıyorum ve hiçbir sorun yaşamadım. Her zaman vaktinde geliyor. Bizim sağlığımızı düşünüp bizi ön planda tuttuğu için Ahmet Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de Hijyenik Toplu Taşıma Hizmetleri Artık Daha Güvende - Son Dakika

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