Balıkesir'de İlk Cemevinin Temeli Atıldı

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Balıkesir Cemevi'nin temeli atıldı

Başkan Akın: "Cemevleri Alevilerin ibadethanesidir"

BALIKESİR - Balıkesir merkezine açılacak ilk cemevinin temeli Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde atıldı. Temel atma töreninde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, on binlerce Alevinin yaşadığı bir kentte geç kalınmış yatırım olduğunu belirtirken, "Alevilerin ibadethane olarak gördüğü cemevinin halen yasal güvence altına alınmış olmaması 21. yüzyılın ilk çeyreği biterken bir Türkiye ayıbıdır" dedi.

Geciken bir hizmet

Kuvayımilliye'nin başkenti Balıkesir merkezde inşa edilecek ilk cemevinin temelini atmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyen Akın, "İlk cemevinin temelini atmanın bizlere vesile olmasından çok mutluyum. Yıllardır milletvekilliği sürecimde her gittiğim yerde tüm canlarla bu konuyu konuşuyorduk. Konuşan değil yapan tarafta olmaktan onur duyuyorum. Alevilikte yol kardeşliği yani musahip kardeşliği; bir olmaktır, beraber olmaktır, eşit olmaktır. Balıkesir, bu topraklarda farklı inançlara hep kucak açmış ve yan yana yaşama kültürünü hep korumuş, kollamıştır. İşte böyle önemli bir kente ilk cemevimizi açıyoruz. Biliyorum on binlerce Alevinin yaşadığı böyle bir kentte cemevi açmak için gecikilmiş. Dün için yapılacak bir şey yok. Bugünü gören ve yarınlara bakan bizler, bugün bu geciken eksikliği ortadan kaldırıyoruz" diye konuştu.

"Cemevleri ibadethanedir"

Balıkesir'de ayrım yapmadan tüm inançların birlik içinde, yan yana, kardeşçe ve adil şartlarda yaşaması için çalıştıklarını ifade eden Akın, ilk çoban ateşinin yakıldığı Balıkesir'de hiçbir yurttaşın kendini "öteki" hissetmeyeceğini söyledi. Balıkesir'de inancı ve etnik kökeni ne olursa olsun herkese eşit hizmet etmek ve tüm inançları aynı nazarda görmek için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Akın, "Cumhuriyetin en önemli yanlarından birinin devletin bütün inançlara eşit mesafede durduğu; kimsenin inancına, ibadetine, ibadethanesine karışmadığı laiklik ilkesi olduğunu biliyorum. Cemevimiz de bunun bir parçasıdır. Nasıl ki Aleviler ülkemizin tartışmasız bir gerçeği ve asli unsuru ise, cemevleri de Alevilerin ibadethanesidir. Alevilerin ibadethane olarak gördüğü cemevinin halen yasal güvence altına alınmış olmaması 21. yüzyılın ilk çeyreği biterken bir Türkiye ayıbıdır. Biz Balıkesir'de bu ayıba ortak olmamak için bugün buradayız ve hep beraber cemevi temel atma töreni yapıyoruz. Balıkesir Cemevi kentimize ve burada ibadetlerini gerçekleştirecek vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

İlk ama son olmayacak

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ise şunları söyledi:

"Hep birlikte burada inancımızı, dostluğumuzu, kardeşliğimizi, birliğimizi ve lokmamızı pay edeceğimiz bu cemevinde hep birlikte olacağız" dedi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, "Cemevimiz hizmete açıldığında burada çok daha güzel işler yapacağız. Bir şey değişirken çok şey de beraberinde değişiyor. Balıkesir'de çok değerli bir belediye başkanı iş başına geldi. Çok şeyin değiştiğini hep birlikte izlemeye başladık. Balıkesir'de bunun ilk olmasının yanında son olmayacağını da biliyorum" diye konuştu.

Törene; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, Balıkesir Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Kenan Bila, Balıkesir Hacı Bektaş Veli Derneği Başkanı Akay Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.