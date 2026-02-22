Burhaniye'de Su Kanalına Düşen Araçın Sürücüsünü İtfaiye Çıkardı - Son Dakika
Burhaniye'de Su Kanalına Düşen Araçın Sürücüsünü İtfaiye Çıkardı

22.02.2026 11:16  Güncelleme: 13:45
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su dolu kanala düşen otomobildeki yolcu kurtarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan kişiyi başarılı bir şekilde çıkardı.

Haber: Sefer Talay

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kontrolden çıkarak su dolu kanala düşen otomobildeki yolcu, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Akçay istikametinden Burhaniye yönüne seyir halinde olan Ö.T. idaresindeki 10 AKP 579 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki su dolu kanala düştü. İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Burhaniye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, araç içerisinde mahsur kalan E.B.Ö'yü titiz bir çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan yaralı sürücü, olay yerinde hazır bekleyen ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kanala düşen araç da çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: ANKA

