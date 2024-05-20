Balıkesir'de köpeği ezmemek için manevra yapan otomobil kamyonun altına girdi: 3 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Yerel

Balıkesir'de köpeği ezmemek için manevra yapan otomobil kamyonun altına girdi: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Balıkesir\'de köpeği ezmemek için manevra yapan otomobil kamyonun altına girdi: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yola çıkan köpeği ezmemek için manevra yapan bir otomobil, karşı yönden gelen bir kamyonun altına girdi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Olay sonucunda otomobil hurdaya döndü ve ağır yaralı kişi Burhaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

20.05.2024 17:09
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SEFER TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yola çıkan köpeği ezmemek için manevra yapan otomobil kamyonun altına girdi. Kazada 3 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkaleİzmir karayolunda Ayvalık yönüne gitmekte olan 10 F 0501 plakalı otomobilin sürücüsü H.Ö., önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Kaldırımı aşarak tali yola giren otomobil karşı yönden gelmekte olan V.B. yönetimindeki 10 AEK 163 plakalı hafriyat kamyonunun altına girdi. Hurdaya dönen otomobilde şoför H.Ö. ile yanında bulunan biri kadın iki kişi hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan kişi ise Burhaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Balıkesir'de köpeği ezmemek için manevra yapan otomobil kamyonun altına girdi: 3 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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