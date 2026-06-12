Balıkesir de "Can Dost" 18 Bin Sokak Hayvanına Sağlık Hizmeti Verdi

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'de ilçe ilçe dolaşarak sokak hayvanlarına ücretsiz tedavi desteği sağlayan mobil hayvan bakım ve tedavi aracı Can Dost yaklaşık 18 bin sokak hayvanına sağlık hizmeti verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nce 8 yıldır her gün farklı bir ilçede hayvanların sağlık taramaları ve tedavileri yapılırken uzman veteriner hekimler tarafından da parazit uygulaması, kuduz aşısı ve tedavileri gerçekleştiriliyor.

Sokaklarda bakıma ve tedaviye muhtaç hayvanların daha konforlu ve sağlıklı yaşam sürmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren mobil araç Can Dost, Burhaniye'ye getirildi.

Cumhuriyet Meydanında konuşlanan Can Dost, 50 dolayında sokak kedisine tedavi ve aşılama hizmeti verdi. Veteriner Hekim Serhat Meşe ve Veteriner Sağlık Teknikeri Ahmet Başaranel'in görev yaptığı Can Dost, hayvan severlerin takdirini kazandı.

Mobil hayvan bakım ve tedavi aracı Can Dost'un bugüne 18 bin hayvana hizmet verdiği belirtildi.