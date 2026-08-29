Balıkesir Altıeylül'deki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Balıkesir Altıeylül'deki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir Altıeylül\'deki orman yangını kontrol altına alındı
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Türkali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Türkali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Türkali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan 2 helikopter ve 1 uçakla, karadan ise 21 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve 2 iş makinesiyle müdahale edildi. Çalışmalara toplam 60 personel katıldı.

Ekiplerin erken ve etkin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Altıeylül'deki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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