Balıkesir'de Ovabayındır Mahallesi'ne Sağlıklı İçme Suyu Hattı Kuruldu - Son Dakika
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Balıkesir'de Ovabayındır Mahallesi'ne Sağlıklı İçme Suyu Hattı Kuruldu

Balıkesir\'de Ovabayındır Mahallesi\'ne Sağlıklı İçme Suyu Hattı Kuruldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ovabayındır Mahallesi'nde kapsamlı içme suyu çalışmaları tamamlayarak mahalleye günlük 430-460 ton içme suyu sağlamaya başladı. Altyapı seferberliği ile su kayıpları önlenerek kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temin edildi.

24.11.2024 18:38  Güncelleme: 18:41
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Balıkesir'de altyapı seferberliği

Ovabayındır sağlıklı içme suyuna kavuştu

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, Altıeylül ilçesi kırsal Ovabayındır Mahallesi'nde başlattığı kapsamlı içme suyu çalışmalarını tamamladı. Bu sayede sağlıklı içme suyuna kavuşan mahalleye, günlük 430-460 ton yani saniyede 5 litre içme ve kullanma suyu sağlanacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın şehrin dört bir yanında başlattığı altyapı seferberliği kapsamında Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Ovabayındır Mahallesi'nde gerçekleştirdiği kapsamlı içme suyu çalışmalarını tamamladı. Yapılan analizler ve detaylı saha tespitleri sonucunda belirlenen iki noktada yapılan içme suyu kaynak kaptaj yapım ve isale hattı yenileme çalışmalarıyla; Ovabayındır Mahallesi'ne, günlük 430-460 ton yani saniyede 5 litre içme ve kullanma suyu sağlanacak kapasite kazandırıldı. Çalışmalar kapsamında yenilenen altyapıyla; hem su kayıplarının önüne geçildi hem de mahalle sakinlerinin daha sağlıklı ve kesintisiz suya ulaşması sağlandı.

Uzun vadeli çözüm sağlandı

BASKİ ekiplerinin bölgedeki su ihtiyacını karşılamak için hayata geçirdikleri çalışma sayesinde Ovabayındır Mahallesi'nin depo sistemine entegre edilen bu yeni altyapıyla uzun vadeli çözüm sağlandı. Projenin hızlı bir şekilde tamamlanması, mahalle halkı tarafından da memnuniyetle karşılandı. İl genelinde altyapı ve içmesuyu sorunu olan bölgelerle alakalı sorunların hızla çözülmesi kapsamında tüm mahallelerde sırasıyla çalışmalar gerçekleştirilmeye devam edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de Ovabayındır Mahallesi'ne Sağlıklı İçme Suyu Hattı Kuruldu - Son Dakika

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