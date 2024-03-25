Balıkesir'de Sağanak Yağış: Vatandaşlar Zor Anlar Yaşadı

Balıkesir'de sağanak yağış etkili oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı
BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ani bastıran sağanak yağış ve dolu 10 dakikada hayatı felç etti.
Bandırma'da yaklaşık 10 dakika süren sağanak yağış ve dolu yolların göle dönmesine yetti. Çok kısa bir sürede ortaya çıkan bu tablo, kentteki alt yapı eksikliklerini bir kez daha gündeme getirdi.
Kentin en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi üzerindeki rögarlar, ara sokaklardan akan yağmur sularının da etkisiyle kısa sürede taştı. Sağanak yağışın etkisi kentteki yaşamı olumsuz etkilerken araç sürücüleri ve yayalar büyük zorluklar yaşadı.
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Aydın'da 22 adayın yarıştığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en çok konuşulan adaylar Özlem Çerçioğlu ve Mustafa Savaş oldu. SONAR Araştırma Şirketi'nin açıkladığı sonuçlara göre Çerçioğlu'nun oy oranı yüzde 50.9, Savaş'ın oy oranı ise yüzde 32.6 olarak belirlendi.
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