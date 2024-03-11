Balıkesir'de Sosyal Bilimler Çalıştayı düzenlendi
BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesi ile Celal Toraman Anadolu Lisesi paydaşlığında ikinci kez düzenlenen Sosyal Bilimler Çalıştayında İklim değişikliği teması işlendi Çalıştaya Balıkesir çevresinden 250 öğrenci katıldı.
Celal Toraman Anadolu Lisesinde koordinatörlüğünü öğretmen Ferhat Baran'ı yaptığı çalıştayın akademik danışmanlığını Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Fatil Satıl ve BUBFA Turizm Bölümü Başkanı Prof.Dr.Sabriye Çelik Uğuz yaptı. Sosyal bilimlerin farkındalığını artırmak, öğrencilerin bu alanlar hakkında bilgi edinmelerini sağlamak, sosyal bilimler alanlarını tanıtmak ve interaktif etkinliklere öğrencilerin gelişimine ve iklim değişikliği konusundaki farkındalıklarının artmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen çalıştaya, Balıkesir ili sınırlarında öğrenim gören 250 öğrenci katıldı. Alanında uzman 29 akademisyen ve sanatkarın eğitmenlik yaptığı çalıytayda, 21 farklı disiplinde 15 bilimsel, 9 sanatsal ve 2 sportif olmak üzere 26 atölye gerçekleştirildi. Öğrencileri takdir ettiğini anlatan Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl, " Balıkesir Üniversitesi ile Celal Toraman Anadolu lisesinin arasında gerçekleşen çalıytayı üniversite olarak çok değerli görüyoruz. Çünkü, lise öğrencilerinin Türkiye'nin ve dünyanın en önemli konusu iklim değişikliği teması üzerine tamamen kendilerinin organize ettiği bir etkinliktir. Akademisyenlerle öğrencileri, lise öğrencilerini buluşturdular. Çok kıymetli bir çalışma. Öğrencilerimiz, dünyanın ve Türkiye'nin en önemli sorununa farkındalık oluşturuyorlar. Hepsini tebrik ediyorum" dedi. Öğrencilerden Furkan Emre de, " Bu sene okumuzda düzenlediğimiz sosyal bilimler çalıştayında çekirdek kadrosunda görev aldım. Böyle bir etkinliği düzenlemekten çok büyük zevk alıyoruz. Gelen akademisyene ve katılımcılara çok teşekkür ediyorum" dedi. Koordinatör öğretmen Ferhat Baran ise, " Bu yıl 21 farlı disiplinde, 15 bilimsel, 9 sanatsal, ve 2 sportif atölyeyi gerçekleştiriyoruz. Balıkesir genelinde öğrenim gören 250 lise öğrencisi ile çalıştayımızı gerçekleştiriyoruz. Dolu dolu bir çalıştay oluyor gerçekten. Bu yıl 2'ncisi oldu. ve devamı gelecek. Öğrencilerim de çok istekli. Umarım bunu bir gelenek haline getireceğiz Her yıl belirlediğimiz konuda öğrencilerimizi bilinçlendireceğiz" diye konuştu. Öğrencilerden Benek Ecem Neoldum da, " Ben de Sosyal bilimler Çalıştayı koordinatör öğrencilerindenim. Bu sene çalıştayımızın ikincisini düzenlediğimiz için çok gururluyuz. Okul olarak çok mutluyuz" dedi.
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