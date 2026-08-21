Balıkesir'de Tarla Faresi Tehdidi - Son Dakika
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Balıkesir'de Tarla Faresi Tehdidi

Balıkesir\'de Tarla Faresi Tehdidi
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Balıkesir'de tarla fareleri tarımsal üretimi tehdit ediyor. Mücadele için üreticilere bilgilendirme yapılıyor.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'de üreticiler bir yandan yağış, sel, kuraklık ve don gibi doğal afetlerin oluşturduğu risklerle mücadele ederken, bu yaz tarımsal üretimin karşı karşıya olduğu yeni tehdit tarla faresi oldu. Tarımsal üretimde ciddi verim kayıplarına yol açabilen tarla faresine karşı mücadele başlatıldı.

Kent genelinde tarla faresiyle mücadele kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde teknik personelleri tarafından sahada incelemeler gerçekleştirilirken, üreticilere de zararlı ile etkin mücadele yöntemleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Tarla farelerinin özellikle hububat ve diğer tarla bitkilerinde kök, gövde ve tohumlara zarar vererek önemli verim kayıplarına neden olabildiği belirtildi. Yetkililer, zararlı yoğunluğunun erken dönemde tespit edilmesinin ve mücadelenin yalnızca tek bir tarlada değil, yoğunluğun görüldüğü bölgelerde toplu ve eş zamanlı şekilde yürütülmesinin büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Tarla faresiyle mücadele de üreticilerin tarlalarını ve tarla çevresini düzenli olarak kontrol etmeleri, fare yuvalarının ve yoğunluk görülen alanların belirlenmesi istendi. Tarla ve çevresindeki yabancı otların temizlenerek zararlının barınma alanlarının azaltılması, gerekli durumlarda ise Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış bitki koruma ürünlerinin etiketinde belirtilen doz ve kullanım şekline uygun şekilde uygulanması gerektiği kaydedildi. Mücadele sırasında insan, hayvan ve çevre güvenliğinin de göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulanırken, üreticilerin tereddüt yaşadıkları durumlarda İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin teknik personellerinden destek alabilecekleri kaydedildi.

Yetkililer, tarla faresi yoğunluğu gözlemleyen üreticilerin bağlı bulundukları İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleriyle iletişime geçmelerini istedi. Balıkesir'de ekiplerin sahadaki kontrolleri ve üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de Tarla Faresi Tehdidi - Son Dakika

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