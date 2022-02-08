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Balıkesir'de yağmur etkili oluyor - Son Dakika

Balıkesir'de yağmur etkili oluyor

08.02.2022 10:59

Balıkesir'de yağmur etkili oluyor Balıkesir'de beklenen yağış sabah saatlerinde etkili oldu.

Balıkesir'de yağmur etkili oluyor

BALIKESİR - Balıkesir'de beklenen yağış sabah saatlerinde etkili oldu. Aniden bastıran yağışta vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Balıkesir Meteoroloji Müdürlüğü günler öncesinden uyardığı yağışa yakalanan vatandaşlar kendilerini saçak altlarına attı. Sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış Balıkesir'de hayatı olumsuz etkili. Balıkesir Meteoroloji Müdürlüğü ise gün içerisinde aralıklarla yağışın etkili olacağını bildirdi.

Balıkesir'de yağmur etkili oluyor
Balıkesir'de yağmur etkili oluyor
Balıkesir'de yağmur etkili oluyor

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Meteoroloji, Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balıkesir'de yağmur etkili oluyor - Son Dakika


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