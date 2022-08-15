Balıkesir'de keşkek dövme geleneği devam ediyor - Son Dakika
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Balıkesir'de keşkek dövme geleneği devam ediyor

15.08.2022 13:46
Balıkesir'de keşkek dövme geleneği devam ediyor

Balıkesir'deki düğün yemeklerinin vazgeçilmezi keşkek ikramı geleneği devam ediyor.

Balıkesir'deki düğün yemeklerinin vazgeçilmezi keşkek ikramı geleneği devam ediyor.

İçine et karıştırılarak kazanlarda pişirilen buğday gençler tarafından karıştırılırken, Senanur- Furkan Doğan çiftinin düğününde bu gelenek unutulmadı. Damat Furkan Doğan da konuklarla birlikte keşkek dövdü. Damadın annesi Ülkü Türköz, keşkek dövenlerin boyunlarına havlu astı. Hazırlanan keşkek pilav ile birlikte ikram edildi.

Davul ve klarnet eşliğinde dövülen keşkek düğünlerin vazgeçilmezi oldu. Damat Furkan Doğan, "Adetlerimizi yerine getirdik. Keşkek bizim adetimiz. Her ne kadar şehirde yaşasak ta adetlerimizi yerine getiriyoruz. Sağ olsunlar misafirlerimiz geldi. Keşkek dövmemize yardımcı oldu. Geleneklerimizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Adetlerimizi geleneklerimizi yerine getirmeye çalışacağız" diye konuştu. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Furkan Doğan, Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir'de keşkek dövme geleneği devam ediyor - Son Dakika

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