Balıkesir Edremit'te imece usulü kurulan müze ziyaretçilere geçmişi yaşatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir Edremit'te imece usulü kurulan müze ziyaretçilere geçmişi yaşatıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Edremit\'te imece usulü kurulan müze ziyaretçilere geçmişi yaşatıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Edremit'e bağlı Kızılkeçili Mahallesi'nde evlerden getirilen eski eşyalarla imece usulü kurulan müze, yaklaşık bir yıldır geçmişi yaşatıyor. Muhtar İsmail Ercan Paksoy, müzenin halkın katkılarıyla oluşturulduğunu ve ziyaretçilerin memnun olduğunu söyledi.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kızılkeçili Mahallesi'nde, vatandaşların evlerinden getirdiği eski eşyalarla imece usulü kurulan müze, ziyaretçilerine geçmişin izlerini yaşatıyor. Yaklaşık bir yıldır hizmet veren müzede sergilenen eşyalar, mahalle halkının günlük yaşamından izler taşıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Kızılkeçili Mahallesi'nde, vatandaşların evlerinden getirdiği eski eşyalarla imece usulü kurulan müze ilgi görüyor. Yaklaşık bir yıl önce mahalle muhtarlığının bir odasında oluşturulan müze, yöre halkının geçmişteki yaşamını ve kültürünü yansıtıyor.

Kızılkeçili Mahalle Muhtarı İsmail Ercan Paksoy, müzenin mahalle sakinlerinin katkılarıyla oluşturulduğunu belirterek, evlerde bulunan tarihi eşyaların müzeye bağışlandığını söyledi.

Paksoy, "Müzemizi kendi halkımızın, köy halkımızın katkılarıyla, hediyeleriyle kurduk. Evlerinde bulunan tarihi ve eski eşyaları buraya getirerek gelen misafirlerimize köyümüzün eski kültürünü yaşatmak istedik. Gelen insanlar da çok memnun, güzel tepkiler alıyoruz" dedi.

"30-40 YIL ÖNCESİNE GİTMİŞ GİBİ HİSSETTİM"

Müzeyi ziyaret eden Kaan Kuna da sergilenen eşyaların kendisine geçmişini hatırlattığını söyledi. Daha önce birçok kez Kızılkeçili'den geçtiğini ancak müzeyi ilk kez ziyaret ettiğini belirten Kuna, sergilenen eşyalar arasında dedesinin pikabını ve halasının dikiş makinesini gördüğünü anlattı.

Kuna, "Yaşım itibarıyla buradaki aletlerin birçoğunu çocukluğumda gördüm. Dedemin pikabını görünce rahmetli dedem aklıma geldi. Sanki 30-40 yıl öncesine gitmiş gibi hissettim. Müzenin köylülerin evlerindeki eşyaları bağışlamasıyla oluşturulduğunu öğrenince gerçekten gurur duydum" diye konuştu.

Kuna, müzenin oluşturulmasına katkı sunan mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
Kültür Sanatİsmail ErcanBalıkesirEdremitKültürYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Suriye Ulaştırma Bakanı’nın kalite testi olay oldu Suriye Ulaştırma Bakanı'nın kalite testi olay oldu
Özgür Özel’den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün
İstanbul’da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
Türkiye’de de ilgi gören modelde korkutan olay Trafikte giderken bir anda bu hale geldi Türkiye'de de ilgi gören modelde korkutan olay! Trafikte giderken bir anda bu hale geldi
13:15
TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı Fener taraftarı delirdi
TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı! Fener taraftarı delirdi
12:43
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı Bakan Tekin’den yeni açıklama geldi
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin'den yeni açıklama geldi
12:13
Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama geldi
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi
12:09
Şırnak’ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın
Şırnak'ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın!
11:51
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
11:00
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 13:20:35. #.0.2#
SON DAKİKA: Balıkesir Edremit'te imece usulü kurulan müze ziyaretçilere geçmişi yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei