Balıkesir Edremit\'te imece usulü kurulan müze ziyaretçilere geçmişi yaşatıyor

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kızılkeçili Mahallesi'nde, vatandaşların evlerinden getirdiği eski eşyalarla imece usulü kurulan müze, ziyaretçilerine geçmişin izlerini yaşatıyor. Yaklaşık bir yıldır hizmet veren müzede sergilenen eşyalar, mahalle halkının günlük yaşamından izler taşıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Kızılkeçili Mahallesi'nde, vatandaşların evlerinden getirdiği eski eşyalarla imece usulü kurulan müze ilgi görüyor. Yaklaşık bir yıl önce mahalle muhtarlığının bir odasında oluşturulan müze, yöre halkının geçmişteki yaşamını ve kültürünü yansıtıyor.

Kızılkeçili Mahalle Muhtarı İsmail Ercan Paksoy, müzenin mahalle sakinlerinin katkılarıyla oluşturulduğunu belirterek, evlerde bulunan tarihi eşyaların müzeye bağışlandığını söyledi.

Paksoy, "Müzemizi kendi halkımızın, köy halkımızın katkılarıyla, hediyeleriyle kurduk. Evlerinde bulunan tarihi ve eski eşyaları buraya getirerek gelen misafirlerimize köyümüzün eski kültürünü yaşatmak istedik. Gelen insanlar da çok memnun, güzel tepkiler alıyoruz" dedi.

"30-40 YIL ÖNCESİNE GİTMİŞ GİBİ HİSSETTİM"

Müzeyi ziyaret eden Kaan Kuna da sergilenen eşyaların kendisine geçmişini hatırlattığını söyledi. Daha önce birçok kez Kızılkeçili'den geçtiğini ancak müzeyi ilk kez ziyaret ettiğini belirten Kuna, sergilenen eşyalar arasında dedesinin pikabını ve halasının dikiş makinesini gördüğünü anlattı.

Kuna, "Yaşım itibarıyla buradaki aletlerin birçoğunu çocukluğumda gördüm. Dedemin pikabını görünce rahmetli dedem aklıma geldi. Sanki 30-40 yıl öncesine gitmiş gibi hissettim. Müzenin köylülerin evlerindeki eşyaları bağışlamasıyla oluşturulduğunu öğrenince gerçekten gurur duydum" diye konuştu.

Kuna, müzenin oluşturulmasına katkı sunan mahalle sakinlerine teşekkür etti.