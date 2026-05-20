Balıkesir Heyeti TBMM\'yi Ziyaret Etti

Balıkesir'in ekonomik kalkınmasında ve zeytincilik sektöründe lokomotif görevi üstlenen Edremit Körfezi'nin oda ve borsa başkanları, Ankara'da bir dizi resmi temasta bulundu. Körfez heyeti, Gazi Meclis'te AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey'i makamında ziyaret ederek bölgenin ticari taleplerini ve projelerini paylaştı.

Körfez ekonomisinin liderleri zirvede

Bölge ticaretinin çatı kuruluşlarını bir araya getiren heyette; Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ve Edremit Ticaret Borsası Başkanı Tarkan Denizer yer aldı. Ziyarette, son dönemde özellikle coğrafi işaretli zeytinyağının küresel pazara açılması, lisanslı depoculuk hamleleri ve körfez tarımının geliştirilmesi noktasında yürütülen ortak çalışmalar masaya yatırıldı.

Milletvekili Canbey'den heyete teşekkür

Körfez temsilcilerini Meclis'te ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, iş dünyasının her zaman destekçisi olduklarını vurguladı. Milletvekili Canbey, "Gazi Meclis'imizde bizleri ziyaret eden Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar'a, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin'e, Edremit Ticaret Borsası Başkanı Abdurrahim Tarkan Denizer'e, nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu. Bölgenin vizyon projelerine Ankara nezdinde verilecek desteklerin ele alındığı ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BALIKESİR