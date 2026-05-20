Balıkesir Heyeti TBMM'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir Heyeti TBMM'yi Ziyaret Etti

Balıkesir Heyeti TBMM\'yi Ziyaret Etti
20.05.2026 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in ticaret odası ve borsa başkanları, TBMM'de bölge ekonomisi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Balıkesir'in körfez bölgesindeki ticaret odası ve borsa başkanlarından oluşan heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaret etti. AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey ile bir araya gelen iş dünyası temsilcileri, bölge ekonomisi ve yürütülen projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Balıkesir'in ekonomik kalkınmasında ve zeytincilik sektöründe lokomotif görevi üstlenen Edremit Körfezi'nin oda ve borsa başkanları, Ankara'da bir dizi resmi temasta bulundu. Körfez heyeti, Gazi Meclis'te AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey'i makamında ziyaret ederek bölgenin ticari taleplerini ve projelerini paylaştı.

Körfez ekonomisinin liderleri zirvede

Bölge ticaretinin çatı kuruluşlarını bir araya getiren heyette; Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ve Edremit Ticaret Borsası Başkanı Tarkan Denizer yer aldı. Ziyarette, son dönemde özellikle coğrafi işaretli zeytinyağının küresel pazara açılması, lisanslı depoculuk hamleleri ve körfez tarımının geliştirilmesi noktasında yürütülen ortak çalışmalar masaya yatırıldı.

Milletvekili Canbey'den heyete teşekkür

Körfez temsilcilerini Meclis'te ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, iş dünyasının her zaman destekçisi olduklarını vurguladı. Milletvekili Canbey, "Gazi Meclis'imizde bizleri ziyaret eden Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar'a, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin'e, Edremit Ticaret Borsası Başkanı Abdurrahim Tarkan Denizer'e, nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu. Bölgenin vizyon projelerine Ankara nezdinde verilecek desteklerin ele alındığı ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir Heyeti TBMM'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet’i gençlere emanet edeceğiz Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Sinan Burhan’dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın
Icardi’ye dev talip Her şeye sil baştan başlayabilir Icardi'ye dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir
Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı

16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
15:09
Parkta korkunç manzara 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
15:07
Kılıçdaroğlu’nun “Arınma“ çağrısına CHP’den ilk yanıt
Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt
14:56
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele Ben-Gvir’in yüzüne “Özgür Filistin“ diye haykırdı
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
14:47
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
14:06
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 16:31:28. #7.13#
SON DAKİKA: Balıkesir Heyeti TBMM'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.