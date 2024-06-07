Balıkesir İl Jandarma Komutanı Ahmet Tüfekçi'yi Ziyaret Etti

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin "efsanevi" olarak nitelendirilen eski Belediye Başkanı Ahmet Tüfekçi'ye anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Balıkesir İl Jandarma KomutanıTümgeneral Nurettin Alkan; Ahmet Tüfekçi'yi, Pelitköy'de ikamet ettiği özel bakımevinde ziyaret etti.

Oldukça sağlıklı olduğu gözlenen Ahmet Tüfekçi'ye yönelik gerçekleştirdiği ziyarette; Tümgeneral Alkan'ı, Ayvalık'ın tanınmış iş adamı Mehmet Cavlı da yalnız bırakmadı. Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette; belediye başkanlığı döneminde Ayvalık halkı tarafından "Cesur Yürek" olarak nitelendirilen Ahmet Tüfekçi'nin ilçede yapmış olduğu büyük hizmetlerin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışlanan İlk Kurşun Gaziler ve Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili hatıralar tazelendi.

Ziyaretin ardından Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, önümüzdeki günlerde Ahmet Tüfekçi ile birlikte Ayvalık'ın İlk Kurşun Gaziler ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etmek etmeyi planlayacaklarını belirtti. - BALIKESİR