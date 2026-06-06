Balıkesir'in Kültürel Mirası Sahneye Taşındı - Son Dakika
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Balıkesir'in Kültürel Mirası Sahneye Taşındı

06.06.2026 14:19
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Balıkesir'de düzenlenen programda, somut olmayan kültürel miras eğitmenlerce sergilendi.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - " Balıkesir'in Somut Olmayan Kültürel Mirasları: Eğitimcilerimizin Ayak Seslerinden" programında kentin zengin kültürel mirasını sahneye taşındı.

Balıkesir'in yüzyıllardır yaşatılan geleneklerini, halk oyunlarını, manilerini, türkülerini ve düğün ritüellerini konu alan programda, somut olmayan kültürel miras unsurları eğitimcilerin anlatımı ve sahne performanslarıyla yeniden hayat buldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen programın açılışında, kültürel mirasın toplumların hafızasını oluşturan en önemli değerlerden biri olduğu vurgulanırken, Balıkesir'in Yörük, Türkmen ve Manav kültürlerinin izlerini taşıyan zengin kültürel birikiminin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemi ifade edildi.

Etkinlik kapsamında ilk olarak Balıkesir Atatürk İlkokulu Maarif Minik Halk Oyunları Topluluğu sahne aldı. Minik öğrencilerin sergilediği halk oyunları gösterisi izleyicilerden büyük beğeni topladı. Ardından öğretmenlerden oluşan ekip tarafından hazırlanan "Sahne Öğretmenlerin, Miras Balıkesir'in" gösterisi sahnelendi. Gösteride Balıkesir'in türküleri, mani geleneği, düğün hazırlıkları, sepi geleneği, kına gecesi, oturama kültürü ve gelin alma ritüelleri canlandırıldı.

Manav, Türkmen ve Yörük kültürlerine ait halk oyunlarının sergilendiği performanslar, izleyicilere kültürel bir yolculuk yaşattı. Final bölümünde tüm ekiplerin sahne aldığı gösteri, Balıkesir'in birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan coşkulu anlara sahne oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'in Kültürel Mirası Sahneye Taşındı - Son Dakika

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