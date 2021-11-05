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Balıkesir pastırma yazını yaşıyor - Son Dakika

Balıkesir pastırma yazını yaşıyor

05.11.2021 00:57
Balıkesir pastırma yazını yaşıyor

Kış aylarının yaklaşmasıyla havaların soğuması beklenirken, hava sıcaklıklarının 25 dereceye kadar yükselmesi, Balıkesir'e pastırma yazını yaşattı.

Kış aylarının yaklaşmasıyla havaların soğuması beklenirken, hava sıcaklıklarının 25 dereceye kadar yükselmesi, Balıkesir'e pastırma yazını yaşattı.

Normallerin üstünde seyreden hava sıcakları gün içerisinde 25 dereceye kadar yükseldi. Havaların ısınması vatandaşlara olumlu yansıdı. Balıkesir'de son birkaç gün etkisini gösteren yağmurlar sonrasında hava sıcaklıklarının artmasıyla vatandaşlar soluğu dışarıda aldı. 25 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığını gören vatandaşlar, kendilerini evlerden dışarıya attı. Dışarıya gezmeye çıktığını dile getiren Yunus Şahin ise şöyle konuştu: "Kasım ayında olmamıza rağmen havaların sıcak olması sonrasında ben de dışarı çıktım ve geziyorum. Havalar soğuk olsa doğru düzgün kimse dışarı çıkmaz, gezmez. Havanın sıcaklığını iyi bilenler şu anda geziyor. Ben de bu fırsatı değerlendirip motorumla gezmeye çıktım."

Havaların tekrar ısınmasını fırsat bilen Sude Tülü, "Kasım ayı olmasına rağmen sıcaklar hala devam ediyor. Daha bir hafta önce yağmurlar yağıyordu ve şu anda güneş var. Havayı gören herkes dışarı çıkmış. Güneşi gören herkes dışarıda, ben de fırsatı değerlendirerek dışarı çıktım" dedi.

Sıcak havanın tadını çıkaran vatandaşlardan Büşra Hoşafçı ise "Kasım ayındayız. Havaların soğuk olması gerekirken şu anda sıcaklar devam ediyor. Dün mesela hava çok yağmurluydu. Bugün de çok fazla sıcak. Havalar sıcak ve insanlar bunu görünce dışarı çıkmak istiyor. Biz de bunu değerlendirmek için dışarı çıktık, geziyoruz" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Kasım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balıkesir pastırma yazını yaşıyor - Son Dakika


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