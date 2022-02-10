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Balıkesir Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Tesisi EMİT'te göz doldurdu - Son Dakika

Balıkesir Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Tesisi EMİT'te göz doldurdu

10.02.2022 11:34
Balıkesir Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Tesisi EMİT'te göz doldurdu

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) Eğitim ve Uygulama Tesisi EMITT'te göz dolduruyor.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) Eğitim ve Uygulama Tesisi EMITT'te göz dolduruyor. BUBYO Eğitim ve Uygulama Tesisi Dünyanın en büyük 5 Turizm Fuarından biri olan EMITT'te Balıkesir Üniversitesini temsilen stantlardaki yerini aldı.

Sektör temsilcileri ve ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği stantta, Balıkesir Üniversitesi ve BUBYO Eğitim ve Uygulama Tesisini tanıtıcı broşür ve hediyelik eşyalar takdim edildi. Konu ile ilgili görüşlerini aktaran Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, "Yılda yaklaşık 30 bin misafiri ağırlayan Eğitim ve Uygulama Tesisimiz, 24 yıldır düzenlenen Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan EMITT turizm fuarında Üniversitemizi temsil ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından misafirlerimizi ağırlayan tesisimize hem sektör profesyonelleri hem de ziyaretçiler büyük ilgi duyuyor. Ülkemiz için önemli hizmet sektörlerinden biri olan turizm sektöründe Üniversitemizi temsil etmekten gurur duyuyoruz. Emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

Fuar alanında BUBYO' da tam kadro hazır bulundu. Tesisi temsilen BUBYO Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fatih Çolakoğlu, Otel Sorumluları Öğr. Gör. K. Nihat Pekbay ve Arş. Gör. M. Tahsin Liceli fuar alanında yer aldı.

BUBYO Müdürü İlban, "Fuar, bizler için çok iyi geçiyor. Turizm sektörünün önemli fuarlarından biri olan EMITT'te kurumumuzu temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Sektör profesyonelleri, mezunlarımız ve ziyaretçilerin gösterdiği samimi ilgi bizleri ayrıca mutlu ediyor. 2022 yılının hem Tesisimiz hem de Balıkesir için önemli bir turizm yılı olacağını öngörüyorum. Biz, 2022 için tüm hazırlıklarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından misafirlerimizi bekliyoruz. Fuar için emeği geçen herkesi canı gönülden kutluyorum" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Tesisi EMİT'te göz doldurdu
Balıkesir Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Tesisi EMİT'te göz doldurdu
Balıkesir Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Tesisi EMİT'te göz doldurdu

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Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Turizm, Fuar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balıkesir Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Tesisi EMİT'te göz doldurdu - Son Dakika


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