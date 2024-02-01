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Balıkesir Üniversitesi'nde Dekanlık Devir Teslimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Balıkesir Üniversitesi'nde Dekanlık Devir Teslimi Gerçekleştirildi

Balıkesir Üniversitesi\'nde Dekanlık Devir Teslimi Gerçekleştirildi

Balıkesir Üniversitesi'ne bağlı Necatibey Eğitim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi'ne yeni dekanlar atandı. Prof. Dr. İbrahim Aydın Necatibey Eğitim Fakültesi'ne, Prof. Dr. Mehmet Özkan ise İlahiyat Fakültesi'ne atandı. Devir teslim programında eski dekanlara teşekkür edilirken, yeni dekanlara başarılar dileyen Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, atanan dekanların görevlerine başladığını duyurdu.

01.02.2024 09:20
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Balıkesir Üniversitesi (BAÜN)'e bağlı Necatibey Eğitim Fakültesine Prof. Dr. İbrahim Aydın ve İlahiyat Fakültesine Prof. Dr. Mehmet Özkan atandı.

BAÜN Necatibey Eğitim Fakültesinde Dekanlık devir teslimi gerçekleştirildi. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinde Dekanlık devir teslim programı gerçekleştirildi. Rektörlük makamında, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl'ın da katılımıyla gerçekleşen devir teslim programında, Prof. Dr. Mehmet Baştürk, görevini Dekan Vekili Prof. Dr. İbrahim Aydın'a devretti.

Prof. Dr. Mehmet Baştürk'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Necatibey Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İbrahim Aydın'a da görevinde başarılar diledi.

BAÜN İlahiyat Fakültesinde Dekanlık devir teslimi gerçekleştirildi

Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Dekanlık devir teslim programı gerçekleştirildi. Rektörlük makamında, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl'ın da katılımıyla gerçekleşen devir teslim programında, Prof. Dr. Aytekin Özel, görevini Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Özkan'a devretti.

Prof. Dr. Aytekin Özel'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Özkan'a da görevinde başarılar diledi.

BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu tarafından yeni görev yerlerine atanan Prof. Dr. İbrahim Aydın ve Prof. Dr. Mehmet Özkan görevlerine başladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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