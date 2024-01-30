Balıkesirli Fotoğraf Sanatçısı Yüksel İpek, 16 Yıldır Deve Güreşlerini Fotoğraflıyor

Balıkesirli fotoğraf sanatçısı Yüksel İpek, 16 yıldan beri deve güreşlerini fotoğraflıyor. Ege ve Marmara'daki tüm güreşlere gittiğini anlatan İpek, bütün güreş camiasının kendisini tanıdığını söyledi.

Burhaniye'de Belediye'nin düzenlediği 19. Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali çerçevesinde düzenlenen deve güreşlerine katılan 60 yaşındaki Yüksel İpek, yüzlerce fotoğraf çekti. Gün boyu en iyi fotoğrafı yakalamak için koşuşturan, İpek takdir topladı. Güreşleri çok sevdiğini anlatan Yüksel İpek, "1980 yılından beri fotoğraf çekiyorum. 16 yıldan beri de deve güreşlerini fotoğraflıyorum. Ege ve Marmara'nın bütün güreşlerine gidiyorum. Bunun içinde bütün deveciler beni tanır. Çektiğimi fotoğrafları arşiv yapıyorum. Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği üyesiyim" - BALIKESİR