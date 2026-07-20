Balıkesirli İş Adamı Muhammet Şeremet Vefat Etti

Balıkesir iş dünyasının tanınan isimlerinden Komando Av Ticaret A.Ş. sahibi ve geçmiş dönem Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Şeremet hayatını kaybetti.

Balıkesirli iş adamı Muhammet Şeremet hayatını kaybetti Uzun yıllar iş dünyasına ve çeşitli sivil toplum çalışmalarına katkı sunan Muhammet Şeremet'in vefat haberi, ailesi, yakınları ve iş çevrelerinde derin bir üzüntüyle karşılandı. Zağnos Paşa Camii'nde düzenlenen törende Şeremet'in naaşı, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi. - BALIKESİR