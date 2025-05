Balıkesirspor\'un Efsanesi Can Cangök İçin Anma Projesi

Balıkesir spor'un unutulmaz futbolcusu ve Teknik Direktörü Can Cangök'ün anısını yaşatmak için Altıeylül Belediyesi anlamlı bir projeye daha imza attı. Altıeylül Belediyesi, efsane futbolcu ve teknik direktör Can Cangök'ün resimlerini Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir trafoya grafiti olarak işledi.

Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Balıkesirspor'un efsane ismi Can Cangök'ün resimleri Bahçelievler'de bulunan elektrik trafosuna işlendi. Sanatsal çalışmaya imza atan grafiti sanatçısı Emre Geçer, Can Cangök'ün hem futbolculuk hem de teknik direktörlük dönemlerinden kareler işleyerek, Balıkesirspor tarihinin önemli bir figürünün hatırasını şehrin dokusuna kattı. Can Cangök'ün oğlu Orçun Cangök yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Hakan Şehirli'ye teşekkürlerini iletti.

Merhum Can Cangök'ün oğlu Orçun Cangök, Başkan Şehirli'ye yapılan projeden ötürü teşekkürlerini sunarken duygusal anlar yaşandı. Oğul Orçun Cangök "Babam yalnızca Balıkesirspor'a değil, tüm spor camiasına yön vermiş, değer katmış bir insandı. Hakan Başkanımızın bu anlamlı jesti bizi derinden duygulandırdı. Babamın anısının böylesine güzel bir eserle yaşatılması bizim için paha biçilemez bir değer taşıyor" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR