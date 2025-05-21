Balıkesirspor'un Efsanesi Can Cangök İçin Anma Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Balıkesirspor'un Efsanesi Can Cangök İçin Anma Projesi

Balıkesirspor\'un Efsanesi Can Cangök İçin Anma Projesi

Altıeylül Belediyesi, Balıkesirspor'un unutulmaz futbolcusu ve teknik direktörü Can Cangök'ün hatırasını yaşatmak amacıyla Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir trafoyu grafiti ile süsledi. Eserin yanı sıra Orçun Cangök, yapılan projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek belediye başkanına teşekkür etti.

21.05.2025 11:53  Güncelleme: 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir spor'un unutulmaz futbolcusu ve Teknik Direktörü Can Cangök'ün anısını yaşatmak için Altıeylül Belediyesi anlamlı bir projeye daha imza attı. Altıeylül Belediyesi, efsane futbolcu ve teknik direktör Can Cangök'ün resimlerini Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir trafoya grafiti olarak işledi.

Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Balıkesirspor'un efsane ismi Can Cangök'ün resimleri Bahçelievler'de bulunan elektrik trafosuna işlendi. Sanatsal çalışmaya imza atan grafiti sanatçısı Emre Geçer, Can Cangök'ün hem futbolculuk hem de teknik direktörlük dönemlerinden kareler işleyerek, Balıkesirspor tarihinin önemli bir figürünün hatırasını şehrin dokusuna kattı. Can Cangök'ün oğlu Orçun Cangök yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Hakan Şehirli'ye teşekkürlerini iletti.

Merhum Can Cangök'ün oğlu Orçun Cangök, Başkan Şehirli'ye yapılan projeden ötürü teşekkürlerini sunarken duygusal anlar yaşandı. Oğul Orçun Cangök "Babam yalnızca Balıkesirspor'a değil, tüm spor camiasına yön vermiş, değer katmış bir insandı. Hakan Başkanımızın bu anlamlı jesti bizi derinden duygulandırdı. Babamın anısının böylesine güzel bir eserle yaşatılması bizim için paha biçilemez bir değer taşıyor" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, Balıkesirspor, Kültür Sanat, Bahçelievler, Altıeylül, Sanat, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesirspor'un Efsanesi Can Cangök İçin Anma Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İkinci el otomobil pazarı canlandı Sıfır oto cep yakıyor İkinci el otomobil pazarı canlandı! Sıfır oto cep yakıyor
İstiklal Marşı’na saygısızlık yapan ülkeye UEFA’dan ceza İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan ülkeye UEFA'dan ceza
Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol’a istenen ceza belli oldu Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol'a istenen ceza belli oldu
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
Osimhen’den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme Yusuf Akçiçek için geldiler İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme! Yusuf Akçiçek için geldiler
Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı
Öğretmeninden tesettürlü öğrencisine çirkin yakıştırma Valilik düğmeye bastı Öğretmeninden tesettürlü öğrencisine çirkin yakıştırma! Valilik düğmeye bastı
Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti
Survivor’da gergin anlar Meryem, İsmail Balaban’ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi Survivor'da gergin anlar! Meryem, İsmail Balaban'ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi
DEM Parti, CHP’yi ziyaret etti Özgür Özel’den Bahçeli’nin ’’komisyon’’ çağrısına destek DEM Parti, CHP'yi ziyaret etti! Özgür Özel'den Bahçeli'nin ''komisyon'' çağrısına destek

13:17
Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi
12:31
Zirveye damga vuran an Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
12:01
Tunceli Valisi merkeze çekildi
Tunceli Valisi merkeze çekildi
11:12
Vatandaşa tek bir soru soruldu İşte PKK’nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
10:23
İYİ Parti’nin WhatsApp grubunda CHP’li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
17:51
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo’nun videosu viral oldu
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu
17:35
42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor
42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor
17:35
Meclis’te oturuma ara verdirten ’yoklama’ tartışması
Meclis'te oturuma ara verdirten 'yoklama' tartışması
17:20
Fenerbahçe’de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi
Fenerbahçe'de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi
17:20
Kadıköy’de Galatasaray Atkısına Saldırı
Kadıköy'de Galatasaray Atkısına Saldırı
17:09
MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü
MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 13:31:15. #7.13#
SON DAKİKA: Balıkesirspor'un Efsanesi Can Cangök İçin Anma Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.