Balıklı'da asfaltlama çalışmaları başladı - Son Dakika
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Balıklı'da asfaltlama çalışmaları başladı

22.04.2022 09:27
Balıklı'da asfaltlama çalışmaları başladı

Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Balıklı Mahallesi'nde bulunan yollarda yoğun bir asfaltlama ve yol iyileştirme çalışmasına başladı.

Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Balıklı Mahallesi'nde bulunan yollarda yoğun bir asfaltlama ve yol iyileştirme çalışmasına başladı.

Altıeylül Belediyesi tarafından kış ayı öncesi başlatılan asfaltlama, yol yapım ve yol iyileştirme çalışmalarında Altıeylül genelinde birçok mahallede yollar asfaltlama çalışmaları başlatıldı. İlçenin Evren Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Atatürk Caddesi, Karabekir Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Aydınlar Sokak, 103. Sokak, 118. Sokak, Lojmanlar Sokak, Atalar Caddesi, Ertuğrul(Bayındır), Kozderegüven ve Balıklı Mahallesi başta olmak üzere merkez-kırsal ayrımı yapmaksızın planlanan asfaltlama çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

Başkan Avcı yakından takip ediyor

Hava şartlarının asfaltlama faaliyetlerine müsaade ettiği bu zamanlarda sıcak asfalt dökümü ve yol iyileştirme çalışmaları ile yağışlı havalarda yaşanabilecek olumsuzluklar en aza indirgenerek, vatandaşların yaşam konforunun arttırılması hedefleniyor. Son olarak Balıklı Mahallesi'nde sürdürülen sıcak asfalt döküm ve yol iyileştirme faaliyetleri ile yaklaşık olarak 2 bin 500 - 3 bin metrelik bir alanda Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce titiz bir çalışma yürütülüyor. Gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip ettiğini ifade eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı "Altıeylül genelinde kış ayı öncesi başlatmış olduğumuz asfaltla çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Yollarda gerçekleştirdiğimiz asfaltlama çalışmalarımız ile kötü hava şartları ile birlikte yaşanabilecek olumsuzluklar ve muhtemel ulaşım sorunlarının önüne geçebilmek adına sahada bulunan ekiplerimiz titizlikle çalışmalarını sürdürüyor" dedi. - BALIKESİR

Balıklı'da asfaltlama çalışmaları başladı
Balıklı'da asfaltlama çalışmaları başladı
Balıklı'da asfaltlama çalışmaları başladı
Balıklı'da asfaltlama çalışmaları başladı
Balıklı'da asfaltlama çalışmaları başladı
Balıklı'da asfaltlama çalışmaları başladı
Balıklı'da asfaltlama çalışmaları başladı
Balıklı'da asfaltlama çalışmaları başladı
Balıklı'da asfaltlama çalışmaları başladı
Balıklı'da asfaltlama çalışmaları başladı

YORUMLAR
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Fen İşleri Müdürlüğü, Atatürk Caddesi, Evren, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balıklı'da asfaltlama çalışmaları başladı - Son Dakika


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