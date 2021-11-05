Balıkpazarı yolları yenileniyor - Son Dakika

Gemlik'i Cumhuriyet Mahallesi ve Kumla'ya bağlayan caddede yenileme çalışmaları başladı.

Gemlik Belediyesi, 2 No'lu Cadde olarak bilinen Şehit İdris Büyükdönmez Caddesi'nde bakım ve yenileme çalışmalarına başladı. Uzun yıllardır bakım yapılmayan caddede yer yer meydana gelen çukurlar araçların geçişini zorlaştırırken, bölge esnafı da caddede yenilik talep ediyordu. Gemlik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Lise Caddesi'ne çıkan merdivenlerden Cumhuriyet Mahallesi'ne giden İnayet Sokak arasında kalan 660 metrelik yolda önemli yenilikler yapılıyor. Bu caddede de bir alt caddede olduğu gibi kaldırım taşı kullanılacak ve Balıkpazarı'nın tarihi yapısına uygun bir görüntü ortaya çıkarılacak. Mazgal ve diğer kapaklar yol kenarına alınacak. Yolun tamamında bordür, kaldırım, beton parke işi yapılacak.

Çalışmaların başladığı Şehit İdris Büyükdönmez Caddesi'nin Gemlik'in en eski caddelerinden biri olduğunu ve neredeyse 15 yıldır hiçbir çalışma yapılmadığını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Balıkpazarında büyümüş biri olarak, mahallemin caddelerinin yenilenmesinden büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Başkan Sertaslan, "Balıkpazarı mahallemiz, ilçemizin en eski yerleşim yerlerinden biri olmakla birlikte bizim de önem verdiğimiz noktalardan birisi. İlçemizin her bölgesine ihtiyaçlarına göre eşit ölçüde hizmet götürmeyi hedefliyoruz. Balıkpazarı maalesef uzun süredir ihtiyaç duyulan bakım ve yenilemelerden mahrum kalmış. Geçtiğimiz aylarda Av. Özgür Aksoy Caddesi'nde çalışmaları tamamlamıştık. Şimdi Şehit İdris Büyükdönmez Caddesi'nde aynı çalışmaları gerçekleştirerek mahallemizin yollarının bakımını yapıyoruz. Kullandığımız taş parke ve kaldırım malzemesi ile yol ve kaldırımlarımızı mahallemizin tarihi dokusuna uygun şekilde yenileyeceğiz" dedi. - BURSA