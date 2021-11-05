Üye Girişi
Balıkpazarı yolları yenileniyor - Son Dakika

Balıkpazarı yolları yenileniyor

05.11.2021 11:34
Balıkpazarı yolları yenileniyor

Gemlik'i Cumhuriyet Mahallesi ve Kumla'ya bağlayan caddede yenileme çalışmaları başladı.

Gemlik'i Cumhuriyet Mahallesi ve Kumla'ya bağlayan caddede yenileme çalışmaları başladı.

Gemlik Belediyesi, 2 No'lu Cadde olarak bilinen Şehit İdris Büyükdönmez Caddesi'nde bakım ve yenileme çalışmalarına başladı. Uzun yıllardır bakım yapılmayan caddede yer yer meydana gelen çukurlar araçların geçişini zorlaştırırken, bölge esnafı da caddede yenilik talep ediyordu. Gemlik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Lise Caddesi'ne çıkan merdivenlerden Cumhuriyet Mahallesi'ne giden İnayet Sokak arasında kalan 660 metrelik yolda önemli yenilikler yapılıyor. Bu caddede de bir alt caddede olduğu gibi kaldırım taşı kullanılacak ve Balıkpazarı'nın tarihi yapısına uygun bir görüntü ortaya çıkarılacak. Mazgal ve diğer kapaklar yol kenarına alınacak. Yolun tamamında bordür, kaldırım, beton parke işi yapılacak.

Çalışmaların başladığı Şehit İdris Büyükdönmez Caddesi'nin Gemlik'in en eski caddelerinden biri olduğunu ve neredeyse 15 yıldır hiçbir çalışma yapılmadığını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Balıkpazarında büyümüş biri olarak, mahallemin caddelerinin yenilenmesinden büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Başkan Sertaslan, "Balıkpazarı mahallemiz, ilçemizin en eski yerleşim yerlerinden biri olmakla birlikte bizim de önem verdiğimiz noktalardan birisi. İlçemizin her bölgesine ihtiyaçlarına göre eşit ölçüde hizmet götürmeyi hedefliyoruz. Balıkpazarı maalesef uzun süredir ihtiyaç duyulan bakım ve yenilemelerden mahrum kalmış. Geçtiğimiz aylarda Av. Özgür Aksoy Caddesi'nde çalışmaları tamamlamıştık. Şimdi Şehit İdris Büyükdönmez Caddesi'nde aynı çalışmaları gerçekleştirerek mahallemizin yollarının bakımını yapıyoruz. Kullandığımız taş parke ve kaldırım malzemesi ile yol ve kaldırımlarımızı mahallemizin tarihi dokusuna uygun şekilde yenileyeceğiz" dedi. - BURSA

Balıkpazarı yolları yenileniyor
Balıkpazarı yolları yenileniyor
Balıkpazarı yolları yenileniyor

Cumhuriyet Mahallesi, Şehit, Lise, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balıkpazarı yolları yenileniyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz sarmaş dolaş dans etti 11:35 Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz sarmaş dolaş dans etti Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,72'den işlem görüyor 11:26 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,72'den işlem görüyor Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanladı 11:22 Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanladı
Erol Bulut'a verilen tazminatı duyanlar şaşırıp kalıyor 11:09 Erol Bulut'a verilen tazminatı duyanlar şaşırıp kalıyor Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı 10:56 Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı Köprü ayağına yapıştırılan not ekipleri harekete geçirdi: Ben sizler için burada öleceğim 10:50 Köprü ayağına yapıştırılan not ekipleri harekete geçirdi: Ben sizler için burada öleceğim
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider 10:30 Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Kaçak avlanan avcıya 122 bin 224 lira ceza 10:09 Kaçak avlanan avcıya 122 bin 224 lira ceza

Son Dakika Haberleri
11:25 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,72'den işlem görüyor
11:24 Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı
11:22 Son dakika! Altının gram fiyatı 562 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:22 Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanladı
11:09 Muhaliflerden "Türkiye'nin başlatacağı operasyona katılmaya hazırız" mesajı
11:09 Erol Bulut'a verilen tazminatı duyanlar şaşırıp kalıyor
10:56 Tolga Karel, 4. kez baba olacağını açıkladı
10:55 Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı
10:54 Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız
10:41 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Son Dakika! Rekabet Kurumu: Zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor ceza kartelleşme suçundan verildi Son Dakika! Rekabet Kurumu: Zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor ceza kartelleşme suçundan verildi         
11:39
ABD'de bir belediye başkanı daha maaşını Bitcoin'le alacak ABD'de bir belediye başkanı daha maaşını Bitcoin'le alacak         
11:27
Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı         
11:25
İçişleri'nden Twitch açıklaması: Soruşturma başlatıldı, eldeki veriler çok sınırlı İçişleri'nden Twitch açıklaması: Soruşturma başlatıldı, eldeki veriler çok sınırlı         
11:15
MSB sosyal medyada paylaşılan MSB sosyal medyada paylaşılan "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti         
11:03
Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız         
10:54
Yolda gördüğü arkadaşına Yolda gördüğü arkadaşına "Gel sana sarılayım" deyip bıçağı sapladı         
10:34
Galatasaray ve Fenerbahçe gurulandırdı! UEFA sıralamasında Yunanistan'ı geçtik Galatasaray ve Fenerbahçe gurulandırdı! UEFA sıralamasında Yunanistan'ı geçtik         
10:24
Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu         
09:49
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı         
08:07
Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti         
21:18
2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti         
17:00
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 11:43:15. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkpazarı yolları yenileniyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement