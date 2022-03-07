Balkan Türkleri 8 Mart'ı kutladı - Son Dakika
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Balkan Türkleri 8 Mart'ı kutladı

07.03.2022 18:01
Balkan Türkleri 8 Mart'ı kutladı

Samsun Balkan Türkleri Derneği kadın kolları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle dernek binasında anlamlı bir program düzenledi.

Samsun Balkan Türkleri Derneği kadın kolları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle dernek binasında anlamlı bir program düzenledi.

Balkan Türkleri Derneği binasında düzenlenen 8 Mart programı dernek başkanı İbrahim Özdemir'in kadınlara karanfil dağıtması ve ardından selamlama konuşması ile başladı. Daha sonra kadınlarla ilgili farklı konularda konuşmalar ve sunumlar ile söyleşilerin ardından kadınların kendi elleri ile hazırladığı ikramlıkların sunumu ile program son buldu. Atatürk ve kadın, kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi, kadının siyasi ekonomik ve sosyal hayattaki yeri ve kadına şiddet gibi farklı konularda sosyal mesajlar içeren programda ayrıca kadınlar farklı platformda yürütecekleri çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundular.

"Kadınlar her zaman başımızın tacıdır"

Türkiye'de 5 Aralık 1934'te kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip olduğuna dikkat çeken Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı İbrahim Özdemir, "Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez.' Bu sözler Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait. Söylediklerinde mübalağa yok. Zira Kurtuluş Savaşı'nın en önemli aktörlerinden biri de Türk kadını idi. Bu manada bu zamana kadar bizlerde her zaman kadının yeri en üst kademede tutulmuştur ve de bu hep böyle olacak" dedi.

"Kadına şiddete hayır"

Konuşmasında kadına şiddete dikkat çeken Özdemir, "Kadına şiddetin her geçen gün utanç verici bir hal aldığı son yıllarda; bir abla, bir eş, bir kardeş olmanın yanında dünyanın en yüce görevi olan, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'in 'Cennet annelerin ayakları altındadır' hadisinde de açıkça belirtilen annelik gibi tarifsiz manevi görevi üstlenen hayatımıza yön veren tüm kadınlarımızın önünde saygıyla eğiliyorum. Bu etkinliğin düzenlemesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun" diye konuştu. - SAMSUN

Balkan Türkleri 8 Mart'ı kutladı
Balkan Türkleri 8 Mart'ı kutladı
Balkan Türkleri 8 Mart'ı kutladı

YORUMLAR
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İstanbul Valiliği, belirlenen alanlar dışında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yapılacak etkinliklere izin vermedi İstanbul Valiliği, belirlenen alanlar dışında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yapılacak etkinliklere izin vermedi KADINLAR GÜNÜ'NÜ ZİRVEDE KUTLAMAK İÇİN AĞRI DAĞI'NA TIRMANIYORLAR KADINLAR GÜNÜ'NÜ ZİRVEDE KUTLAMAK İÇİN AĞRI DAĞI'NA TIRMANIYORLAR

Dünya Kadınlar Günü, Balkan Türkleri, Samsun, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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