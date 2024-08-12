Balkondan düşen kişi yaralandı
KONYA - Konya'nın Derbent ilçesinde balkondan düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çiftliközü Mahallesi'nde ikamet eden T.K. (23), evlerinin balkonundan yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü. Yaralı olarak bir araçla hastaneye nakledilmek üzere yola çıkarılan T.K., Beyşehir'den sevk edilen ambulansla yolda karşılanarak Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı T.K. hastanede tedavi altına alındı.
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