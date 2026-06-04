BALMEK kursiyerlerine "Afet Farkındalık Eğitimi" - Son Dakika
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BALMEK kursiyerlerine "Afet Farkındalık Eğitimi"

BALMEK kursiyerlerine "Afet Farkındalık Eğitimi"
04.06.2026 11:32  Güncelleme: 11:34
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, BALMEK kursiyerlerine yönelik afet öncesi, anı ve sonrasında doğru davranış modellerini öğreten 'Afet Farkındalık Eğitimi' düzenledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "Afetlere karşı dirençli bir Balıkesir" hedefine yönelik afetlere karşı toplumun her kesimini bilinçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, sanatı ve mesleki eğitimi bir araya getiren BALMEK kursiyerlerine, "Afet Farkındalık Eğitimi" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği eğitime katılan kursiyerler edindikleri bilgilerle afet bilincini biraz daha güçlendirerek afet anına donanımlı hale geldiler.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BALMEK) bünyesinde faaliyet gösteren atölyelerde eğitim alan kursiyerler, el becerilerini geliştirirken aynı zamanda afet durumlarına karşı daha bilinçli hale geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı bünyesindeki uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen eğitime kursiyerler yoğun ilgi gösterdi. Eğitimde afet bilincinin bir yaşam kültürü haline getirilmesinin önemi vurgulandı.

Kurslar devam edecek

Katılımcılara; afet risklerine karşı hazırlıklı olma becerisi kazandırmayı hedefleyen eğitimde, bireylerin kendisi ve yakın çevresinin güvenliğini sağlayabilmeleri için kritik bilgiler paylaşıldı. Eğitim programının temel odak noktaları Afet Öncesi Alınması Gereken Önlemler, Afet Anında Doğru Davranışlar ve Afet Sonrası Yapılacaklar olarak üçe ayrılarak kursiyerlere aktarıldı. Eğitimi dikkatle takip eden BALMEK kursiyerleri, afet öncesi, afet anı ve sonrasında yapılması gereken doğru davranış modellerini öğrenerek hem kendileri hem de çevreleri için daha hazırlıklı ve bilinçli bireyler haline geldi. Afetlere hazır bir toplum oluşturmak adına her kesimden hemşerilerimizde Afet Farkındalığı oluşturacak eğitimlere aralıksız devam edilecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BALMEK kursiyerlerine 'Afet Farkındalık Eğitimi' - Son Dakika

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