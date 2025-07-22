Baltacı Mehmed Paşa için Anıt Mezar Açıldı

Baltacı Mehmed Paşa'nın onuruna, doğduğu yer olan Çorum'un Osmancık ilçesinde anıt mezar yapıldı. Kaymakam Furkan Duman, Paşa'nın tarihte haksız ithamlarla anıldığını ancak bugün hak ettiği değerin verildiğini söyledi.

Osmanlı Sadrazamı Baltacı Mehmed Paşa'nın anısı, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde inşa edilen anıt mezarla 314 yıl sonra yeniden yaşatıldı. Prut Zaferi'nin yıl dönümünde Osmancık Gazeteciler Cemiyeti (OGC) ve Bilal Çevrim Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı (BİÇEV) iş birliğiyle yaptırılan anıt mezar, törenle açıldı. Açılışta Limni Adası'ndan getirilen toprak mezara serpilirken, devlet protokolüne darphane tarafından basılan bronz hatıra madalyalar hediye edildi.

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Prut Zaferi'nin yıl dönümünde açılışı yapılan anıt mezar töreninde yaptığı konuşmada, Baltacı Mehmed Paşa'nın tarihin yetiştirdiği en büyük şahsiyetlerden biri olduğunu söyledi. Duman, "Osmanlı'nın zor dönemlerinde devlet adamlığı ve komutanlığı ile büyük başarılar elde etmiş ender şahsiyetlerden biridir. Tarihte iki defa sadrazamlık yapmış, Prut Zaferi'nin de mimarlarından biridir. Kendisine atılan iftiraların asılsız olduğu tarihçiler tarafından ortaya konmuştur. O dönemde padişah dahi bu iftiralara inanmamış olacak ki, sadece görevinden alınarak yer değişikliği yapılmıştır. Bilal Çevrim ve ekibi yıllardır bu konuda büyük emek vererek Paşa'nın mezarının tespiti ve isminin yaşatılması adına önemli çalışmalar yürütmüştür. Bugün burada açılan bu anıt mezarla birlikte Baltacı Mehmed Paşa'nın ismi yaşatılacak ve hak ettiği değer kendisine verilecektir" dedi.

OGC ve BİÇEV Vakfı Başkanı Bilal Çevrim ise, "Tarihin Baltacı Mehmed Paşa'ya bir özür borcu var. Bugün biz bu özrü kabul ediyoruz. Paşa'nın susturulmuş sesi artık Osmancık'ta yeniden yükseliyor" ifadelerini kullandı. Çevrim ayrıca, 2018 yılında sahnelenen "Baltacı Mehmed ve Katerina" müzikaliyle Paşa'nın isminin sanatsal boyutta da iade-i itibar gördüğünü hatırlattı.

Törene; Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin Gür, Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Özkaleli, Devlet Tiyatroları sanatçıları ve çok sayıda davetli katıldı. - ÇORUM