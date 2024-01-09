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Bandırma Belediyesi, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarını ağırladı - Son Dakika
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Bandırma Belediyesi, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarını ağırladı

Bandırma Belediyesi, Başkan Tolga Tosun'un ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğinde ilçe basının temsilcilerini ağırladı. Belediye tarafından hazırlanan '5 Yılda Neler Yaptık' konulu kısa video gösterimi izlendi. Başkan Tolga Tosun, gazetecilerin önemine vurgu yaparak, günlerini kutladı ve basın mensuplarına hediye sepetleri takdim etti.

Bandırma Belediyesi, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü\'nde basın mensuplarını ağırladı
09.01.2024 - 17:58,  Güncelleme: 18:12
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Bandırma Belediyesi, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçe basının temsilcilerini, Başkan Tolga Tosun'un ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğinde ağırladı.

Bandırma Belediyesi'nin "5 Yılda Neler Yaptık" konulu kısa video gösterimi gazetecilerle birlikte izlendi.

Video gösteriminin ardından konuşan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, şunları kaydetti:

"Milletimizin sesi ve vicdanı olma gayesiyle yedi gün yirmi dört saat mesai harcayan tüm gazetecilerimizin günü kutlu olsun. Çağdaş ve katılımcı demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan basınımız, kamuoyunu bilgilendirmek, vatandaşlarımızla kurumlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak, vatandaşlarımızın haber alma hakkını tarafsız, ilkeli ve sorumlu gazetecilik anlayışıyla yerine getirmek gibi birçok önemli görevler üstlenmektedir.

Değerli basın mensubu arkadaşlarımızla karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesi içinde her zaman iletişimde olarak Bandırmamıza hizmet etme çabası içerisinde olduk olmaya da devam edeceğiz.

Bu vesileyle gece gündüz demeden, halkın haber alma hakkı için fedakarca çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum. Ebediyete intikal eden basın mensuplarımızı da rahmetle anıyorum."

Konuşmalarının ardından basın mensupları için hazırlanan hediye sepetleri, Başkan Tolga Tosun tarafından konuklara bizzat takdim etti.

Kaynak: ANKA
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