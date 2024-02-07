Bandırma Belediyesi EMITT Fuarı\'nda Yoğun İlgi Gördü

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Bu yıl 27'ncisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) katılan Bandırma Belediyesi'nin stant alanı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Bandırma Belediyesi, İstanbul'da düzenlenen 27. EMITT'te kentin zenginliklerini katılımcılara tanıtıyor. Belediyenin stant alanı, Bandırma'nın simgelerinden olan Tarihi İskele Binası üzerine kurgulandı. Bandırma'nın lezzetleri de stant alanında fuar ziyaretçilerine sunuldu.

Fuara katılan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, "Bandırma'yı sadece bir liman ve sanayii kenti olarak değerlendirmek bizim vizyonumuza uygun değil. Tarihimiz ve kültürümüz çok zengin. Kentimizi her alanda tanıtmaya devam edeceğiz. EMITT bu anlamda çok önemli bizim Bandırmamızı bir marka şehrine dönüştürmek için çok çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.