Bandırma Belediyesi EMITT Fuarı'nda Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Bandırma Belediyesi EMITT Fuarı'nda Yoğun İlgi Gördü

Bandırma Belediyesi EMITT Fuarı\'nda Yoğun İlgi Gördü

Bandırma Belediyesi, İstanbul'da düzenlenen EMITT Fuarı'nda kentin zenginliklerini tanıttı ve stant alanı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Bandırma'nın simgelerinden olan Tarihi İskele Binası üzerine kurgulanan stant alanında, Bandırma'nın lezzetleri de fuar ziyaretçilerine sunuldu. Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, kentin tarihini ve kültürünü tanıtmaya devam edeceklerini belirtti.

07.02.2024 17:58  Güncelleme: 18:02
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Bu yıl 27'ncisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) katılan Bandırma Belediyesi'nin stant alanı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Bandırma Belediyesi, İstanbul'da düzenlenen 27. EMITT'te kentin zenginliklerini katılımcılara tanıtıyor. Belediyenin stant alanı, Bandırma'nın simgelerinden olan Tarihi İskele Binası üzerine kurgulandı. Bandırma'nın lezzetleri de stant alanında fuar ziyaretçilerine sunuldu.

Fuara katılan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, "Bandırma'yı sadece bir liman ve sanayii kenti olarak değerlendirmek bizim vizyonumuza uygun değil. Tarihimiz ve kültürümüz çok zengin. Kentimizi her alanda tanıtmaya devam edeceğiz. EMITT bu anlamda çok önemli bizim Bandırmamızı bir marka şehrine dönüştürmek için çok çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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