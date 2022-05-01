Bandırma'da 1 Mayıs Coşkusu - Son Dakika
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Bandırma'da 1 Mayıs Coşkusu

01.05.2022 11:54
Bandırma'da 1 Mayıs Coşkusu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 1 Mayıs İşçi Bayramı, coşkulu bir şekilde kutlandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 1 Mayıs İşçi Bayramı, coşkulu bir şekilde kutlandı.

Resmi tatil olarak ilan edilen 1 Mayıs İşçi Bayramı sebebiyle, ilçede gerçekleştirilen kutlamalarda işçilerden oluşan gruplar, İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) iskelesi önünde toplanarak, atılan sloganlar ile Cumhuriyet Caddesi üzerinden yürüyüş gerçekleşti. Saat 11. 00'de başlayan yürüyüşte, geniş güvenlik önlemleri altında Cumhuriyet Meydanı'na sloganlar eşliğinde ve ellerindeki pankartlar eşiğinde yürüdüler. Grupların meydandaki yerlerini almalarından sonra, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Bandırma Emek Platformu Dönem Sözcüsü ve Petrol İş Sendikası Bandırma Şube Başkanı İlyas Satırlı yaptı.

Konuşmaların ardından toplanan işçiler, söylenen türküler eşliğinde halay çektikten sonra olaysız bir şekilde dağıldılar. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Bandırma Belediye Başkanı Av Tolga Tosun, bazı siyasi parti ve sendika başkanları, bazı sivil toplum örgütlerini temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR

Bandırma'da 1 Mayıs Coşkusu
Bandırma'da 1 Mayıs Coşkusu
Bandırma'da 1 Mayıs Coşkusu
Bandırma'da 1 Mayıs Coşkusu

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Cumhuriyet Caddesi, Balıkesir, İstanbul, 1 Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bandırma'da 1 Mayıs Coşkusu - Son Dakika


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