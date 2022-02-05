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Bandırma'da 15 metre çekilen deniz, bir ay olmasına rağmen eski haline gelmedi - Son Dakika

Bandırma'da 15 metre çekilen deniz, bir ay olmasına rağmen eski haline gelmedi

05.02.2022 16:30

Bandırma'da 15 metre çekilen deniz, bir ay olmasına rağmen eski haline gelmedi Balıkesir'in Bandırma İlçesinde yaklaşık 15 metre çekilen deniz, bir ay olmasına rağmen eski haline gelmedi.

Bandırma'da 15 metre çekilen deniz, bir ay olmasına rağmen eski haline gelmedi

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde yaklaşık 15 metre çekilen deniz, bir ay olmasına rağmen eski haline gelmedi.

Bandırma'da bir ay önce 15 metre kadar çekilen denizin geri gelmemesi şaşırtıyor. Bandırma Limanı yakınlarındaki sahil bandında deniz suyu bir ay önce yaklaşık 15 metre geri çekildi. Marmara Denizi'nde denizin geri çekilip bir aydır devam etmesi şaşırtıyor. Yeni yapılan sahil bandında daha önce deniz suları altında olan bölgede suların çekilmesiyle plaj oluşurken, çok sayıda kaya ise su yüzüne çıktı. Deniz seviyesinin ne zaman düzeleceği merak ediliyor.

Bandırma'da 15 metre çekilen deniz, bir ay olmasına rağmen eski haline gelmedi
Bandırma'da 15 metre çekilen deniz, bir ay olmasına rağmen eski haline gelmedi
Bandırma'da 15 metre çekilen deniz, bir ay olmasına rağmen eski haline gelmedi

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Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bandırma'da 15 metre çekilen deniz, bir ay olmasına rağmen eski haline gelmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bandırma'da 15 metre çekilen deniz, bir ay olmasına rağmen eski haline gelmedi - Son Dakika
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