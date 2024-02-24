Bandırma'da Engelli Bireylere Destek İçin Mavi Kapak Kampanyası Devam Ediyor - Son Dakika
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Bandırma'da Engelli Bireylere Destek İçin Mavi Kapak Kampanyası Devam Ediyor

Bandırma\'da Engelli Bireylere Destek İçin Mavi Kapak Kampanyası Devam Ediyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Paşabayır Mahallesi sakinleri, engelli bireylere destek olmak ve çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla mavi kapak kampanyasını sürdürüyor. Muhtar Belgin Şentürk, kampanya kapsamında toplanan kapaklarla 8 engelli sandalyesi temin etti ve 9. sandalyeyi ihtiyaç sahibine ulaştıracak. Şentürk, duyarlı vatandaşlara teşekkür ederek, bir engelli kardeşlerine araç alacak olmanın mutluluğunu dile getirdi.

24.02.2024 11:28
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde engelli bireylere destek olmak ve çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla Paşabayır Mahallesi sakinleri ile birlikte mavi kapak kampanyası devam ediyor.

Paşabayır Mahalle Muhtarı Belgin Şentürk, engelli bireylere destek amacıyla Paşabayır Mahallesi sakinleri ile birlikte mavi kapak kampanyasını sürdürüyor.

Paşabayır Mahallesi'nde geçen dönem muhtarlık yaparken hayatını kaybeden Fuat Şentürk'ün eşi Paşabayır Mahalle Muhtarı Belgin Şentürk, eşinin engellilere yönelik hayalini gerçekleştirerek, başlattığı mavi kapak kampanyasını sürdürmeye devam ediyor. Hacı Yusuf Mahallesi'nde duyarlı bir vatandaş, kendi imkanlarıyla biriktirdiği kapakları Paşabayır Mahalle Muhtarı Belgin Şentürk'e teslim etti. mavi kapak kampanyasında toplam 8 engelli sandalye teslim eden muhtar, 9'uncu sandalyeyi de duyarlı bir vatandaş sayesinde ihtiyaç sahibine ulaştıracak.

Şentürk "Engelli kardeşimize araç alacağımız için çok mutluyum"

Paşabayır Mahalle Muhtarı Belgin Şentürk "Bildiğiniz üzere mavi kapak kampanyası ile özdeşleştik. Muhtarlık döneminde 8 engelli aracı aldık ve 9'uncunun yolu gözüktü. Hacı Yusuf Mahallesi'nden duyarlı bir vatandaşımız Ferzan Türksever bu konuda çok duyarlı ve tek başına bu kapakları toplayıp, muhtarlığımıza teslim ettiler. Aynı zamanda üç muhtar arkadaşımda bana çok destek çıktı. Mavi kapak kampanyasına mahallemizden, çevre mahallerimizden de büyük destek var. Manevi açıdan yine bir engelli kardeşimize araç alacağımız için çok mutluyum. Mahallemin 7'den 70'e kampanyamıza destek olan herkese çok teşekkür ederim" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bandırma'da Engelli Bireylere Destek İçin Mavi Kapak Kampanyası Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da Engelli Bireylere Destek İçin Mavi Kapak Kampanyası Devam Ediyor - Son Dakika
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