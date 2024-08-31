Bandırma'da Evrencan Gündüz Konseriyle 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı - Son Dakika
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Yerel

Bandırma'da Evrencan Gündüz Konseriyle 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı

Bandırma\'da Evrencan Gündüz Konseriyle 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında, Evrencan Gündüz konser verdi. Bandırma Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nce organize edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yıl dönümünü Bandırma'da resmi törenlerin ardından gece düzenlenen kortej yürüyüşü ve kutlama konseri ile taçlandı.

31.08.2024 10:36  Güncelleme: 10:45
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında, Evrencan Gündüz konser verdi.

Bandırma Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nce organize edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yıl dönümünü Bandırma'da resmi törenlerin ardından gece düzenlenen kortej yürüyüşü ve kutlama konseri ile taçlandı.

Bandırma Ordu Caddesi'nin başında başlayan fener alayı Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Fener alayına katılanlar arasında; Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Belediye Meclis Üyesi Murat Karakoyun, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, dernekler, STK'lar, siyasi parti temsilcileri yer aldı.

Büyük Taarruz Zaferi'nin 102'inci yıldönümünde hayranları ile buluşan Evrencan Gündüz, en sevilen şarkılarını seslendirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde, Evrencan Gündüz en popüler şarkılarını seslendirirken, izleyiciler de şarkılara eşlik etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bandırma'da Evrencan Gündüz Konseriyle 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da Evrencan Gündüz Konseriyle 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı - Son Dakika
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