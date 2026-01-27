Bandırma\'da fırtına, müstakil evin çatısını 60 metre uçurdu

Bandırma'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış, kentte çeşitli olumsuzluklara yol açtı. Ayyıldız Mahallesi 4001 Sokak üzerinde bulunan müstakil bir yapının çatısı, fırtınanın etkisiyle yaklaşık 60 metre uzağa savruldu. Olay sırasında bölgede kimsenin bulunmaması facianın önüne geçerken, yaşanan durum teselli oldu.

Uçan çatı parçaları, Ayıldıztepe Caddesi ana caddeye yakın bir noktadaki boş arsaya düştü. Savrulan çatı, bu sırada bir yapıya çarparak hasara neden olurken, bir ağacın kırılmasına da yol açtı. Çatı parçaları daha sonra yol kenarındaki çitlere takılarak durabildi.

Olayın ardından durum 112 Acil ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemelerde yaralı olmadığı tespit edildi. Yaşanan hasar ise maddi zarar olarak tutanaklara geçirildi. - BALIKESİR