Üye Girişi
Bandırma Şoförler Odasında Osman Çapar yeniden başkan seçildi - Son Dakika

Bandırma Şoförler Odasında Osman Çapar yeniden başkan seçildi

30.01.2022 20:41
Bandırma Şoförler Odasında Osman Çapar yeniden başkan seçildi

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Divan Başkanlığını Balıkesir Esnaf Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem'in yaptığı genel kurula Belediye Başkanı Tolga Tosun, CHP İlçe Başkanı Selim Panç, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan, oda başkanları ve sivil toplum örgütlerinin başkan ve yöneticileri katıldı. Genel kurulda Ali Acar, mevcut başkan Osman Çapar ve İbrahim Başçı'nın listeleri yarıştı. Seçimleri genel kurula katılan 718 üyeden 381 'inin oyunu alan Osman Çapar tekrar seçildi. Adaylardan Ali Acar 137, İbrahim Başçı 200 oy aldı. Osman Çapar'ın Yönetim Kurulu Ahmet Yılmaz, Bünyamin Kertik, Selvet Toygar, Ünal Erten, Necati Kukudaş, Hüseyin Savaşan, Ersan Eren, Aydoğan Bayındır ve Mustafa Sarıaltın'dan oluştu. - BALIKESİR

Bandırma Şoförler Odasında Osman Çapar yeniden başkan seçildi
Bandırma Şoförler Odasında Osman Çapar yeniden başkan seçildi
Bandırma Şoförler Odasında Osman Çapar yeniden başkan seçildi

YORUMLAR
500

Tolga Tosun, Balıkesir, Hisarcık, Bandırma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bandırma Şoförler Odasında Osman Çapar yeniden başkan seçildi - Son Dakika


İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı         
20:43
Beijing Kış Olimpiyatları'na robot garsonlar ve şefler damga vurdu Beijing Kış Olimpiyatları'na robot garsonlar ve şefler damga vurdu         
20:36
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine sert eleştiri: Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine sert eleştiri: Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik         
18:40
Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi! Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi!         
14:44
45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu! 45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu!         
14:20
Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş         
12:27
WhatsApp grubuna mesaj attı, tazminat alamayacağına karar verildi WhatsApp grubuna mesaj attı, tazminat alamayacağına karar verildi         
11:10
Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama         
10:37
Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap         
22:04
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e bir şeyler oldu! Swensea'yi de mağlup ettiler Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e bir şeyler oldu! Swensea'yi de mağlup ettiler         
20:36
Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde         
19:18
Acun Ilıcalı'dan Türk bayrağı talimatı! Hull City'nin paylaşımı Türkiye'den beğeni topladı Acun Ilıcalı'dan Türk bayrağı talimatı! Hull City'nin paylaşımı Türkiye'den beğeni topladı         
18:29
Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu         
17:57
Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor         
17:12
Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah         
16:57
Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir         
16:47
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor         
15:52

Son Dakika Haberleri
20:36 Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum!
20:35 Beijing Kış Olimpiyatları'na robot garsonlar ve şefler damga vurdu
20:35 Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı
19:28 Galatasaray'dan ayrılan Yedlin'in sözleri ABD'yi salladı: Her yerde cami vardı
19:27 Son Dakika: Türkiye'de 30 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 189 kişi vefat etti, 88 bin 145 yeni vaka tespit edildi
19:15 Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon'daki küçük çocukla ilgili soruya cevap verdi: Paylaşımları süratle silin
19:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi
18:52 Akşam iterek yere düşürdüğü annesini sabah kalktığında ölü buldu
18:38 Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde
18:12 Şeyma Subaşı'nın sevgilisi, Şevval Şahin'in erkek arkadaşını dövdü iddiası
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2022 20:47:42. #1.13#
SON DAKİKA: Bandırma Şoförler Odasında Osman Çapar yeniden başkan seçildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement