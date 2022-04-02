Bandırmalılar Fırıntaşa akın etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bandırmalılar Fırıntaşa akın etti

02.04.2022 16:29
Bandırmalılar Fırıntaşa akın etti

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan Fırıntaş ekmek satış noktası ramazanın ilk günü vatandaşların akınına uğradı.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan Fırıntaş ekmek satış noktası ramazanın ilk günü vatandaşların akınına uğradı.

Bandırma'da işletmeciliğini Gazi Rıza Gül' ün yaptığı Fırıntaş ekmek satış noktası ramazan ayının ilk günü vatandaşların akınına uğradı. Ramazan ayı boyunca hafta sonları da açık olacak ekmek satış noktasında sadece 300 gram kare ramazan pidesi satılacak. Bugün ekmek satış noktasına gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Fırıntaş yetkilileri vatandaşların taleplerini karşılamak için Bandırma'ya pide sevkiyatının arttırılacağını belirttiler. - BALIKESİR

Bandırmalılar Fırıntaşa akın etti
Bandırmalılar Fırıntaşa akın etti

YORUMLAR
500
Balıkesir'de ibadethaneler Ramazan Ayı'na hazırlanıyor Balıkesir'de ibadethaneler Ramazan Ayı'na hazırlanıyor Ramazan ayına 'Hoş Geldin' programı Ramazan ayına 'Hoş Geldin' programı

Balıkesir, Ramazan, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bandırmalılar Fırıntaşa akın etti - Son Dakika


Son Dakika
16:02 Terk edilen bebeğe sütannelik yapan acil tıp teknisyeni o bebeğe mektup yazdı
15:55 Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk oluyor: İsmail Kartal'dan sürpriz ilk 11!
15:18 Talaş yüklü tırın üstüne devrildiği otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
15:17 Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez koronavirüse yakalandı: Evinde dinleniyor
15:15 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yayınladı: Bu Rus konvoyu imha edildi
15:07 Görüştüğü erkeğin kız arkadaşı hem dövmüş hem dayağı kayda almıştı! Mağdur genç kız: Can güvenliğim yok
15:03 Fenerbahçe-Amedspor maçında kavga çıktı: Tekme ve yumruklar havada uçuştu
14:51 Zenginler kulübünde bir Hint: Guatam Adani, Elon Musk ve Jeff Bezos ile aynı ligde
14:48 Galatasaray'da başkanlığa aday olan Dursun Özbek'in rüya ekibi hazır: Okan Buruk yuvaya dönüyor
14:20 Buket Aydın meğer doğru kişiyi bulamamış: Evlilik doğru kişiyle güzel!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 16:35:16. #1.13#
SON DAKİKA: Bandırmalılar Fırıntaşa akın etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement