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- Bandırmaspor - Manisa FK maçının ardından

BALIKESİR - Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Bandırmaspor evinde karşılaştığı Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında iki takımın antrenörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Bandırmaspor sahasında Manisa FK ile karşı karşıya geldi. Müsabaka karşılıklı gollerle 1-1 berabere sona erdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bandırmaspor Yardımcı Antrenörü Yaşar Işık, yaklaşık 1 saat eksik oynamalarına rağmen oyuncularının iyi mücadele ettiklerini söyledi. 10 kişi kaldıkları için maçın ikinci yarısında zorunlu plan değişiklikleri yaptıklarını belirten Işık, "İkinci yarıda skoru 2-0'a getirecek pozisyonları da bulduk, üzücü olan son dakika golüyle 2 puanı kaybetmemiz. Ne olursa olsun hedefimizden hiçbir sapma olmadan önce ilk 6'da yer alıp sonra da Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Telafisi zor haftalara giriyoruz. Önümüzdeki hafta Şanlıurfaspor maçında 3 puan alarak telafi etmek istiyoruz" diye konuştu.

Manisa FK cephesi

Manisa FK Teknik Sorumlusu Nevzat Dinçbudak da maçtan puan aldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Maçın ikinci yarısında çeşitli varyasyonlarla pozisyon üretmeye çalıştıklarını vurgulayan Dinçbudak, şunları söyledi:

"Direkten dönen toplarımız oldu, galibiyeti getirecek pozisyonları da yakaladık ama beraberlik golünü geç de olsa bulduk. Galip gelemediğimiz için üzgünüz ama oyuncularımızla 4 gün gibi kısa bir süredir birlikte olmamıza rağmen oyuna iyi reaksiyon verdiler. Bulunduğumuz konumdan çıkabilmemiz için aldığımız 1 puan bizim için önemliydi. Bundan sonraki maçlar için galibiyet serisi yakalayarak yukarılara doğru çıkıp ligi rahat bir şekilde bitirmek istiyoruz" dedi.