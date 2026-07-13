Bangladeş\'te Muson Felaketi: 51 Ölü

Bangladeş'te meydana gelen şiddetli muson yağışlarının neden olduğu sel ve toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi.

Bangladeş'te muson yağmurları felakete dönüştü. Yetkililer, en az bir hafta önce başlayan şiddetli yağışların son günlerde şiddetlenmesiyle sel ve toprak kayması meydana gelen ülkede yüksek riskli bölgelerdeki aileler tahliye edilirken sınavlar da ertelendi. Binlerce kişinin hükümetin kurduğu barınaklarda yaşadığı ülkede Chittagong, Cox's Bazar, Khagrachhari, Moulvibazar ve Habiganj'ın da aralarında bulunduğu 7 bölgede etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kaybı artıyor. Ülkede son dönemde meydana gelen yağışlarda 51 kişi hayatını kaybederken, bir milyondan fazla kişi şiddetli yağışlardan etkilendi. Binlerce kişi, başkent Dakka da dahil şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması sonucu evlerini kaybederken hayatını kaybedenlerden 28'i Arakanlı Müslümanların sığındığı Cox's Bazar'da kaydedildi.

Çok sayıda nehrin bulunduğu Bangladeş, yıllık muson mevsiminde sık sık şiddetli yağmur ve sellere maruz kalıyor. Uzmanlar, iklim değişikliğinin yağışları daha yoğun ve daha sık hale getirdiği konusunda uyarıyor. - DAKKA