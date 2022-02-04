Üye Girişi
Barış Manço Kültür Merkezi'nin üstü modern kütüphane oluyor - Son Dakika

Barış Manço Kültür Merkezi'nin üstü modern kütüphane oluyor

04.02.2022 15:26

Barış Manço Kültür Merkezi'nin üstü modern kütüphane oluyor Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçeye kazandıracakları Barış Manço Kütüphanesi'ni 19 Mayıs 2022 Gençlik ve Spor Bayramı'nda hizmete açacaklarının müjdesini verdi.

Barış Manço Kültür Merkezi'nin üstü modern kütüphane oluyor

BURSA - Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçeye kazandıracakları Barış Manço Kütüphanesi'ni 19 Mayıs 2022 Gençlik ve Spor Bayramı'nda hizmete açacaklarının müjdesini verdi.

Yıldırım Belediyesi, şehrin fiziki altyapısının imar edilmesinin yanı sıra eğitim ve kültür hayatına da ciddi katkılarda bulunuyor. Bu kapsamda eğitime olan desteklerini her yıl arttırarak sürdüren Yıldırım Belediyesi, 2021 yılında hizmete açtığı Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nin ardından, Barış Manço Kültür Merkezi'nin üst katını da yeni nesil bir kütüphaneye dönüştürerek Yıldırım'ın modern, donanımlı 2'nci kütüphanesini 2022 yılı gençlik bayramında ilçeye kazandıracak.

İlçeye yeni bir soluk getirecek

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediyesi tarafından Mimar Sinan Mahallesi'ne kazandırılacak olan Barış Manço Kütüphanesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bin 200 metrekare alanda yapılacak modern tasarımlı Barış Manço Kütüphanesi'nde; 10 bini aşkın kitap, bilgisayar laboratuvarı, toplantı salonu, 170 kişilik çalışma alanı bulunacak olup ücretsiz çay, çorba ve internet hizmeti ziyaretçilerin hizmetine sunulacak. Ayrıca kütüphanenin alt katında ise ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte kitap okuyabileceği çocuk kütüphanesi de Yıldırımlı minikler için açılacak. Farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin aynı anda hizmet alabileceği yapısıyla öne çıkacak olan kütüphanenin tasarımıyla da Türkiye'ye örnek olacağını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "İlçemize yeni kütüphaneler kazandırmaya gayret gösteriyoruz. İçerisinde insan yetiştirdiğimiz mekanların sayısını arttırmamız gerektiğinin bilinciyle Yıldırım'da göreve geldiğimizden bu yana gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Geçen yıl hizmete açtığımız Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanemizde 1 yılda 172 bin 590 ziyaretçiyi ağırladık. İnşallah Barış Manço Kütüphanesi de gençlerimizin ve çocuklarımızın uğrak mekanı olacak. Ayrıca Barış Manço Kütüphanesi, Bursa Teknik Üniversitesi'ne yakın olması hasebiyle üniversite öğrencilerimizin derslerine çalışabileceği bir yer olacak. İnşallah Barış Manço Kütüphanesi'ni 19 Mayıs 2022 Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlerimizin ve çocuklarımızın hizmetine açacağız. Yaptığımız eğitim yatırımları ile ilçenin ve şehrin kültürel hayatına yön vermeye devam ederek Yıldırım'da daha nice kütüphanelerimizi birlikte hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Barış Manço Kültür Merkezi'nin üstü modern kütüphane oluyor
Barış Manço Kültür Merkezi'nin üstü modern kütüphane oluyor
Barış Manço Kültür Merkezi'nin üstü modern kütüphane oluyor

YORUMLAR
500

Barış Manço, Yıldırım, gençlik, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Barış Manço Kültür Merkezi'nin üstü modern kütüphane oluyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:33 Maçka şehidi Eren Bülbül'ü anlatan film için komandolar, sinema salonu önünde bekledi
15:31 Adalet Bakanlığı'na 12 bin 933 personel alınacak!
15:24 Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak!
15:21 AK Partili Fatih Şahin'in Mansur Yavaş videosu gündem oldu: Ankaralılar su ihtiyacını kar eriterek karşıladı
15:20 Koronavirüs haritasını şaşkınlıkla yorumlayan spiker: Böyle bir rakam görmedik
15:02 Kemal Kılıçdaroğlu: Sonbaharda seçim olacağını düşünüyorum
14:58 Meksikalı milyarder Alberto Bailleres, 91 yaşında yaşamını yitirdi
14:55 Doğum gününü babasının mezarı başında pasta üfleyerek kutladı
14:47 Adana Demirspor Başkanı Sancak: Dele Alli transferi, Lampard araya girince yattı
14:47 Isparta'nın büyük bölümü 30 saattir elektriksiz! Kar elektrik kablolarını kopardı, belediye başkanı "sabır" dedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 15:38:15. #1.11#
SON DAKİKA: Barış Manço Kültür Merkezi'nin üstü modern kütüphane oluyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement