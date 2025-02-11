Maltepe Belediyesi'ne bağlı kreşlerde Anadolu rock müziğinin usta ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, vefatının 26. yılında düzenlenen programla anıldı.
Çocuklar kreşlerinde öğretmenleri eşliğinde usta müzisyeni sevilen şarkılarını seslendirerek andı. Çocuklar, Barış Manço'nun "Adam Olacak Çocuk" programına atıfta bulunarak, "Ayın Ünlüsü, Adam Olacak Çocuk" köşesini hazırlayıp sevilen şarkılarının sözlerine, fotoğraflarına yer verdiler. Çocuklar, Manço'yla özdeşleşen uzun saçları, otantik kıyafetleri, bilezik, yüzük ve kemerle tasarladığı imajına uygun giyinerek hatıra fotoğrafı çektirdiler. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Barış Manço, Vefatının 26. Yılında Kreşlerde Anıldı - Son Dakika
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