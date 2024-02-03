Barış Pehlivan Kuşadası\'nda Okurlarıyla Buluştu

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Gazeteci ve yazar Barış Pehlivan, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Kent Konseyi ortaklığında İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenen söyleşi ve imza gününde Kuşadalı okurlarıyla bir araya geldi.

Kuşadası Belediyesi tarafından dört mevsim kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan İbramaki Sanat Galerisi, gazeteci ve yazar Barış Pehlivan'ı ağırladı. Kuşadası Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Bülent Ay'ın moderatörlüğünde gerçekleşen etkinliğe, Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi. Siyaset, kültür, sanat ve gazetecilik üzerine keyifli sohbetlerin edildiği etkinlikte, Barış Pehlivan dinleyicilerden gelen soruları büyük bir içtenlikle cevapladı.

"UMUDUMUZU KAYBETMEMEK GEREKİYOR"

Ülkenin içinde bulunduğu korku iklimini eleştiren Barış Pehlivan, "20 yıldır gazetecilik yapıyorum. 'Korkmuyor musun?' diye soruyorlar. Evet korkuyorum ama gazetecilik korkuya rağmen cesaret gösterilecek bir meslektir. Ne olursa olsun hepimiz cesaret göstermeliyiz. Bilmeliyiz ki bu korku iklimi bu ülkeden eninde sonunda dağılacaktır. Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir ülke bırakmak için bugün karanlıkla kararlı bir şekilde mücadele etmemiz gerekir" dedi.

Etkinlik sonunda Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Bülent Ay, gazeteci ve yazar Barış Pehlivan'a, Başkan Ömer Günel adına plaket takdim etti.