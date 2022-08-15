Özel harekât polisleri Erzincan'dan Suriye'ye uğurlandı - Son Dakika
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Özel harekât polisleri Erzincan'dan Suriye'ye uğurlandı

15.08.2022 22:54
Özel harekât polisleri Erzincan'dan Suriye'ye uğurlandı

Barış Pınarı Harekatında görev yapacak 9 özel harekat polisi düzenlenen törenle Erzincan'dan Suriye'ye uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatında görev yapacak 9 özel harekat polisi düzenlenen törenle Erzincan'dan Suriye'ye uğurlandı.

Erzincan şehir merkezinde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde gerçekleşen törene İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ile özel harekat polislerinin aileleri katıldı.

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, "Bugün İl Emniyet Müdürlüğümüz, özel harekat personelinden Barış Pınarı Harekatı bölgesine göndereceğimiz kahraman mesai arkadaşlarımızı dualarla uğurlamak için bir aradayız. Rabbim yollarını açık etsin ayaklarına taş değdirmesin. Sağ salim gitsinler ve yine sağ salim gelip, çocuklarına kavuşsunlar diye dualarla onları uğurlamak için bir aradayız" dedi.

"Kahramanlarımızın yolları açık olsun"

Konuşmasının devamında Kurt, "Göndereceğimiz arkadaşlar inşallah o bölgede huzurun ve güvenliğin sağlanmasında çok önemli görevler üstlenecekler ve inşallah yine sağ salim çocuklarına ve ailelerine dönecekler. Bizim duamız bizim temennimiz budur. İnşallah, Rabbim yollarını açık etsin. Rabbim onları muzaffer kılsın. Ailelerine de dualarla ve sabırla beklemelerini temenni ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yolunuz bahtınız açık olsun" dedi.

Törenin sonunda İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ile mesai arkadaşları ve aileleri ile vedalaşan polis özel harekat timleri, sirenler eşliğinde uğurlandı. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Kenan Kurt, Erzincan, Suriye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özel harekât polisleri Erzincan'dan Suriye'ye uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özel harekât polisleri Erzincan'dan Suriye'ye uğurlandı - Son Dakika
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