Bartın'ın Ulus ilçesi Belediye Başkanı'nın kardeşi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

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Bartın'ın Ulus ilçesi Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun'un kardeşi Hikmet Uzun, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun'un İstanbul'da yaşayan 57 yaşındaki kardeşi Hikmet Uzun, bayram tatili nedeniyle Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Ağaköyü Merkez Mahallesi'ndeki evine geldi. Bugün öğlen saatlerinde kalp krizi geçiren Hikmet Uzun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası Hikmet Uzun'un cenazesinin Pazartesi günü öğle namazının ardından defnedileceği öğrenildi. - BARTIN