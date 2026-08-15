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Bartın Üniversitesi Radyosu Kuruluyor

Bartın Üniversitesi Radyosu Kuruluyor
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Rektör Akkaya, üniversite öğrencilerinin içerik üreteceği Radyo BARÜ'nü kuracaklarını duyurdu.

Bartın Üniversitesi(BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, 30 yılı aşkın süredir hayali olan olan radyoyu istasyonunu Bartın'da kuracak. Kurulacak radyo ile üniversite öğrencilerinin içeri üretmeleri ve kendilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Rektör Ahmet Akkaya 1995-1996 yıllarının ortalarında bir radyoda çocuk programları yaptığını hatırlatarak o dönemde yaşadığı mutluluk ve hazzın, üniversite öğrencilerinin de tadabilmesi amacıyla BARÜ Radyo'yu kurabilmek için harekete geçtiklerini söyledi. Gerekli izinlerin alındığını başvuruya cevap beklediklerini anlatan Rektör Akkaya, "Radyo BARÜ için gerekli izinler alındı, kurumlara başvuruda bulunuldu. Umarım en kısa zamanda kurumlardan yanıt gelir. Bizler de özellikle Bartın ve Batı Karadeniz bölgesinde çekebilen dinleyicilerin yayına ulaşabileceği bir radyo kurmuş oluruz" şeklinde konuştu. Akkaya özellikle Bartın'ın birçok noktasından Radyo BARÜ'nün kesintisiz bir şekilde dinleyici ile buluşmasını planladıklarını ifade etti. Rektör Akkaya, "Öncelikle Bartın Meslek Yüksek Okulu'nda sese halkla ilişkilere medyaya dair birçok öğrencimiz ve hocamız eğitim öğretim ortamında bulunmakta. Onlar içinde de önemli bir uygulama olacağından hiçbir şüphem yok" dedi.

Radyoda akademik üretimlerin yanı sıra projelerinde insanlara direkt sunulabileceğini ifade eden Prof. Dr. Akkaya, "Öğretim üyelerimizin akademik üretimlerini paylaşabilecekleri, projelerini insanlara sunabilecekleri bir alana ihtiyacımız vardı. Bu radyomuzun oluşma nedenlerinden biri de üniversitemizin üretmiş olduklarını insanlara sunmak" dedi.

90'lı yıllarda bir radyo geçmişi olduğunu anlatan Akkaya "90'lı yılların ortalarında bir radyoda çocuk programları sunmuştum, her hafta. Gerçekten mikrofon gördüğünüzde mutluluk duyuyorsunuz. Bu mutluluk ve haz veren bir iş. Geçmişi yad edip, insanların araçlarında ve farklı ortamlarda radyo dinlediğini biliyoruz, görüyoruz. Biz de üniversite olarak bunu hem üniversitedeki insanlara hem de Bartınımızdaki insanlara sunmak istedik" diye konuştu.

Radyo BARÜ'de eğitim alan öğrencilerin podcast gibi içerikler hazırlayıp stüdyo ortamında bulunan yeşil perdeyi de kullanarak içerik üretmeleri ve kendilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

Kaynak: İHA

Rektör, Radyo, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bartın Üniversitesi Radyosu Kuruluyor - Son Dakika

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