BARÜ\'de ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak

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Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde aile içindeki değerlerin pekiştirilmesi ve bireylerin sağlıklı ilişkiler kurması noktasında çalışmalar yürütülecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle ülke genelinde ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumları arasında iş birliği yapılacak. Bu doğrultuda Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret eden Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yavuz Korkmaz, bireylerin farkındalığını artırmak ve ailelerin sosyo-kültürel gelişimlerine destek olmak için fikir paylaşımında bulunuldu. Görüşmede; yıl boyunca aile içindeki değerlerin pekiştirilmesi, toplumda dayanışma kültürünün güçlendirilmesi, ailenin birlik ve beraberliğini korumak amacıyla etkinlikler yapılması konuşuldu.

İl Müdürü Korkmaz, ailenin korunması ve desteklenmesi noktasında akademik çalışmaların önemine değinerek BARÜ bünyesinde yürütülmesi hedeflenen faaliyetlere yakın ilgisinden dolayı Rektör Uzun'a teşekkür etti.

Üniversitelerin tüm paydaşlarıyla iş birliği içerisinde topluma ulaşan çalışmalar yapmasının önemine dikkat çeken Rektör Uzun ise "Bartın Üniversitesi olarak 'Aile Yılı' çerçevesinde genç nüfusun korunması, geçmişten günümüze aktarılan değerlerin muhafaza edilmesi ve aile kurumunun güçlendirilmesi için akademik destek vermeye devam edeceğiz. 'Ailemiz Geleceğimiz' sloganıyla Türkiye genelinde çıkılan bu yolda toplumsal hayatta kadın ve ailenin önemi, aile içi iletişim konularının üzerine eğileceğiz. Topluma katkı misyonumuzla ülkemizin sağlıklı aile bireyleri yetiştirilmesi hedefine katkı sunacağız. Bu düşüncelerle iş birliği içerisindeki yaklaşımları dolayısıyla Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sayın Yavuz Korkmaz'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BARTIN