Başakşehir Belediyesi, çocuklar için yaz etkinlikleri düzenliyor - Son Dakika
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Başakşehir Belediyesi, çocuklar için yaz etkinlikleri düzenliyor

Başakşehir Belediyesi, çocuklar için yaz etkinlikleri düzenliyor

Başakşehir Belediyesi, çocukların yaz aylarını verimli ve eğlenceli geçirmeleri için kültür yaşam merkezleri ve Başakşehir Living Lab'de çeşitli etkinlikler ve eğitim programları düzenliyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 'Çocuklarımız burada hem eğlenecek hem de kişisel gelişimlerini güçlendirecek' dedi.

06.07.2024 12:52  Güncelleme: 12:54
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Başakşehir Belediyesi, çocukların yaz aylarını verimli ve eğlenceli geçirmeleri için kültür yaşam merkezleri ve Başakşehir Living Lab'de çeşitli etkinlikler ve eğitim programları düzenliyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Çocuklarımız burada hem eğlenecek hem de kişisel gelişimlerini güçlendirecek" dedi.

Başakşehir Belediyesi, çocukların yaz aylarını verimli ve eğlenceli geçirebilmeleri amacıyla ilçe genelinde kültür yaşam merkezleri ve teknoloji ve inovasyonun kuluçka merkezi olan Başakşehir Living Lab'de eğlenirken öğrenecekleri birçok yaz etkinlikleri hazırladı. Necdet Yıldırım Kültür Yaşam Merkezi ve Başakşehir Living Lab'i ziyaret eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yaz etkinlikleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

"Çocuklarımızın bu eğitimlere katılması çok önemli"

İlk ziyaretini Necdet Yıldırım Kültür Yaşam Merkezi'nde gerçekleştiren Kartoğlu, Yaz Akademisi kapsamında 11 kültür yaşam merkezinde ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik dolu dolu programların olduğunu belirten Kartoğlu, "Manevi değerler eğitiminden planetaryuma, sağlıklı beslenmeden sıfır atık eğitimine kadar çocuklarımız ne ararsa hepsi var. Çocuklarımızın bu eğitimlere katılması çok önemli. Bu konuda ailelerimize de büyük sorumluluk düşüyor. Çocuklarımızın gelişmesi, vaktini doğru ve verimli geçirmesi adına mutlaka eğitimlerimizden istifade etmeliler. Çocuklarımız burada hem eğlenecek hem de kişisel gelişimlerini güçlendirecek" şeklinde konuştu.

"Teknoloji Yaz Kampımız 8 Temmuz'da başlıyor"

Başakşehir Living Lab'de başlayacak Teknoloji Yaz Kampı hakkında da bilgi veren Başkan Kartoğlu, "Teknoloji Yaz Kampımız 8 Temmuz'da başlıyor. Eğitimler için de tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Birlikte tasarlayacak, birlikte kodlayacak, birlikte geliştireceğiz. Çocuklarımız burada robot yapacak. Üstelik yapacakları robotların programlarını da kendileri yazacak. Çocuklarımızın çığır açacak, çılgın fikirlerine ihtiyacımız var. Eğitimlerin tüm detaylarına Başakşehirli Mobil Uygulamadan kolaylıkla ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başakşehir Belediyesi, çocuklar için yaz etkinlikleri düzenliyor - Son Dakika

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