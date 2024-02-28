Başakşehirli öğrencileri üniversiteler ve eğitim kurumlarıyla buluşturan Başakşehir Üniversiteler Tanıtım ve Eğitim Fuarı'nın kapıları dokuzuncu kez açıldı. Fuarın açılışında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, gençlerin hayallerine kavuşması için tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.
Başakşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Başakşehir Üniversiteler Tanıtım ve Eğitim Fuarı, bu yıl dokuzuncu kez kapılarını açtı. Başakşehir Kent Meydanı'nda açılan fuara üniversite adayları adeta akın etti. Çok sayıda üniversitenin yer aldığı fuarın açılışını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu yaptı.
"İşimiz gençlik, gücümüz gençlik"
Üniversite adayı gençleri hayallerini kurdukları üniversitelerle bir araya getirdiklerini ifade eden Başkan Kartoğlu, "Birbirinden saygın üniversitelerimizi ağırladığımı fuarımızı 'Geleceğe Yolculuk Bu Fuarda' sloganıyla düzenleniyoruz. Bizim bir sloganımız daha var ve Başakşehir gençliği o sloganı çok iyi biliyor. 'İşimiz gençlik, gücümüz gençlik.' Her şey gençlerimiz için, tüm gayretimiz de gençlerimizin hayallerine kavuşması için. Onlar için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" diye konuştu.
"Gençlerimize destek oluyoruz"
Başakşehirli gençlere inandığını ve güvendiğini belirten Başkan Kartoğlu, "İmkan verildiğinde gençlerimizin her türlü zorluğun üstesinden geleceğini ve hayallerinin peşinde koşar adım gideceklerini adımız gibi biliyoruz. BÜTEF ile gençlerimize üniversite yolculuklarında destek oluyoruz. İki gün sürecek fuarımızda üniversiteler hakkında bilgi sahibi olmalarına fırsat sunuyoruz. Başakşehirli gençlerimiz de bu imkanı her yıl en iyi şekilde değerlendiriyor" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Başakşehir Üniversiteler Tanıtım ve Eğitim Fuarı Açıldı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Kütahya mitinginde konuştu. Erdoğan, seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu ve halkı sandığa gitmeye çağırdı.
"Duvarsız üniversite" tanımını benimseyip kampüsü halka açılan İstanbul Üniversitesi'nde çekilen fotoğraflar büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Tepkiler sonrası sessizliğini bozan Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, "Akla hayale ve insafa sığmayan eleştiriler oldu. Yanıltıcı fotoğraflarla amfimizde olan personelimizi sığınmacı gösteren, dizi film çekmek isteyenleri işgalci olarak gösterenler oldu. Bilim yuvasına parmaklık vurulamaz; yakışmaz da" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat 'postmodern darbesi'nin 27'nci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Milletimiz 28 Şubat'ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır. Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz.
Fenerbahçe'nin bu sezon başında kadrosuna kattığı yıldız forvet Edin Dzeko hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Habere göre, Dzeko'nun bu sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin yeni golcü adayı ise Arsenal'dan Eddie Nketiah.
2019'da Konya'nın Beyşehir ilçesinde bağımsız girdiği seçimi kazanan Belediye Başkanı Adil Bayındır, bu kez AK Parti'den aday gösterildi. Bayındır'ın adaylığına tepki gösteren bir vatandaş, "25 yıllık AK Partiliğimi bıraktım" ifadelerini kullandı.
Bahçelievler'de bir motosiklet sürücüsü, ambulans içinde hasta olmadığını ve boş yere siren çalındığını iddia ederek ambulans şoförüyle tartıştı. Ambulans şoförü, içerideki hastayı gösterince sürücü 'Aciliyeti var mı?' diye sordu. O anlar ambulans şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bitcoin, 59 bin 620 dolara kadar yükselerek yeni bir rekora doğru ilerliyor. Önümüzdeki haftalarda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69 bin doları aşması beklenen Bitcoin'in yükselişinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Bitcoin spot ETF'lerine izin vermesi ve yaklaşan Bitcoin yarılanması etkili olabilir.
MİT tırları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Gül'ü 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Duruşmanın ardından gazetecilere konuşan sanık Gül, "Dosyada sadece eylem olarak bir tane haber var. Dolayısıyla bu ceza direkt habere cezadır" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden aday gösterilmeyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, halka açık düzenlediği toplantıda kendisini eleştiren vatandaşlardan birine "Sen kimsin lan, hadsiz, şerefsiz adam... Seni kimin gönderdiğini biliyorum. Şerefsiz oğlu şerefsiz" sözleriyle tepki gösterdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?