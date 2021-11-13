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Başakşehirli görme engelliler Çamlıca camisini gezdi - Son Dakika

Başakşehirli görme engelliler Çamlıca camisini gezdi

13.11.2021 14:54
Başakşehirli görme engelliler Çamlıca camisini gezdi

Başakşehir Belediyesi, 13 Kasım Dünya İyilik Günü'nde görme engelli ilçe sakinleri için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Başakşehir Belediyesi, 13 Kasım Dünya İyilik Günü'nde görme engelli ilçe sakinleri için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Rehber eşliğinde Çamlıca camisini ziyaret eden görme engellilere, Başakşehir'de iyilik zamanı (BİZ) projesinin gönüllüleri eşlik etti.

Başakşehir Belediyesi, 13 Kasım Dünya İyilik Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Başakşehir'de iyilik zamanı (BİZ) projesinin gönüllüleri, görme engelli ilçe sakinleri için Çamlıca camisine gezi düzenledi. Görme engelli Başakşehirlilerden gelen talep üzerine harekete geçen BİZ ekipleri, ilçe sakinlerini sabahın erken saatlerinde evlerinden tek tek alarak Başakşehir Belediyesi'ne getirdi. Burada bir araya gelen ilçe sakinleri, daha sonra Çamlıca camisine doğru yola çıktı.

Çamlıca Camii betimleme ile anlatıldı

BİZ ekiplerinin eşlik ettiği ilçe sakinlerine, rehber tarafından betimleme yapılarak Çamlıca Camii en ince ayrıntısına kadar anlatıldı. Gezi sırasında görme engelliler namazlarını kılarak hep birlikte dua etti.

"Bu hizmetler sayesinde körlük ortadan kalktı"

Geziden son derece mutlu olan edebiyat öğretmeni Resul Koç, "Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu başta olmak üzere tüm ekibe arkadaşlarım adına başta teşekkür ediyorum. Bize böyle kıymetli bir camiyi rehber eşliğinde gezdirdiler. Bu görmeyen gözlerimizi camiye yansıtarak bize gösterdiler. Çamlıca Camisine gelmemizin asıl maksadı devletimizin yapmış olduğu hizmetten layıkıyla faydalanabilmek. Aynı zamanda BİZ projesi kapsamında belediyemizin bütün iş ve işlemlerinin, hizmetlerinin daim olması, kıyamete dek hizmetlerinden söz edilmesi ve her atılan imzanın ilk olması hasebiyle buradayız. Bizler için fedakarca çalışan Başakşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Anladık ki artık bizler de her şeyi görebiliyoruz. Yapılan bu güzel hizmetler sayesinde körlük denen şey ortadan kalktı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Başakşehirli görme engelliler Çamlıca camisini gezdi
Başakşehirli görme engelliler Çamlıca camisini gezdi
Başakşehirli görme engelliler Çamlıca camisini gezdi
Başakşehirli görme engelliler Çamlıca camisini gezdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başakşehirli görme engelliler Çamlıca camisini gezdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehirli görme engelliler Çamlıca camisini gezdi - Son Dakika
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