Valilikten Bozdoğan\'a sosyal tesis yatırımı

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından Bozdoğan ilçesine bağlı Başalan Mahallesi'nde sosyal tesis yapımı için çalışmalara başlandı.

Mahalle halkının talebi üzerine hayata geçirilecek proje, Başalan Mahallesi'nde sosyal yaşamı canlandırmayı hedefliyor. Çalışmaların başlaması mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Başalan Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ökmen, projeye destek verenlere teşekkür ederek, "Başalan mahallemize sosyal tesis kazandırılması yönündeki talebimiz üzerine Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'ndan bu hizmeti alabilmemiz için bizlere yardımcı olan AK Parti Aydın İl Başkanımız Mehmet Erdem'e, İl Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Elmacı'ya, Bozdoğan İlçe Başkanımız Hüseyin Çelebi'ye ve Bozdoğan Belediye Meclis Üyemiz Hüseyin Ökmen'e şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum. Başalan'a değer katan hizmetlerin devam etmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapımı süren sosyal tesisin tamamlanmasıyla birlikte Başalan Mahallesi'nin önemli bir ihtiyacının karşılanması ve mahalle sakinlerinin ortak kullanımına açık modern bir alan oluşturulması hedefleniyor. - AYDIN