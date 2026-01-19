Valilikten Bozdoğan'a sosyal tesis yatırımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Valilikten Bozdoğan'a sosyal tesis yatırımı

Valilikten Bozdoğan\'a sosyal tesis yatırımı
19.01.2026 13:17  Güncelleme: 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Valiliği YİKOB, Bozdoğan ilçesindeki Başalan Mahallesi'nde sosyal tesis yapımına başladı. Proje, mahalle halkının talebi üzerine sosyal yaşamı canlandırmayı hedefliyor. Sakinler projeyi memnuniyetle karşıladı.

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından Bozdoğan ilçesine bağlı Başalan Mahallesi'nde sosyal tesis yapımı için çalışmalara başlandı.

Mahalle halkının talebi üzerine hayata geçirilecek proje, Başalan Mahallesi'nde sosyal yaşamı canlandırmayı hedefliyor. Çalışmaların başlaması mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Başalan Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ökmen, projeye destek verenlere teşekkür ederek, "Başalan mahallemize sosyal tesis kazandırılması yönündeki talebimiz üzerine Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'ndan bu hizmeti alabilmemiz için bizlere yardımcı olan AK Parti Aydın İl Başkanımız Mehmet Erdem'e, İl Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Elmacı'ya, Bozdoğan İlçe Başkanımız Hüseyin Çelebi'ye ve Bozdoğan Belediye Meclis Üyemiz Hüseyin Ökmen'e şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum. Başalan'a değer katan hizmetlerin devam etmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapımı süren sosyal tesisin tamamlanmasıyla birlikte Başalan Mahallesi'nin önemli bir ihtiyacının karşılanması ve mahalle sakinlerinin ortak kullanımına açık modern bir alan oluşturulması hedefleniyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın Valiliği, Yerel Haberler, Bozdoğan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Valilikten Bozdoğan'a sosyal tesis yatırımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafede sır dolu ölüm Haberi alan yakınları çatıya çıktı Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı
Rize’de Sibirya’yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü Rize'de Sibirya'yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü
Dursun Özbek’in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Esra Erol’un şeriat sözlerine Hüda Par’dan sert tepki Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye transfer cevabı Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı

13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
13:36
Galatasaray’da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
13:02
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
13:02
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:17
Yeni Suriye’ye giden süreç 44 saatte şekillendi Herkes Şara’yı konuşuyor ama...
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 14:14:09. #7.11#
SON DAKİKA: Valilikten Bozdoğan'a sosyal tesis yatırımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.